Le Conseil scientifique redoute une "reprise incontrôlée" de l'épidémie après les fêtes

PARIS, 29 décembre (Reuters) - Une "reprise incontrôlée" de l'épidémie de coronavirus en janvier ne peut être exclue, prévient le Conseil scientifique dans un avis daté du 22 décembre rendu public ce mardi.

"Si les mesures de santé publique restrictives prises depuis octobre 2020 (couvre-feu, confinement partiel…) ont eu pour effet de diminuer considérablement la circulation du virus SARSCoV-2, on ne constate plus d’amélioration de la situation épidémiologique depuis début décembre et on constate même une légère dégradation", constate le Conseil scientifique.

"Dans ce contexte, et alors que depuis le 15 décembre le dispositif de santé publique a été allégé avec un couvre-feu de 20h à 6h du matin, il est possible qu’un surcroît de contaminations intervienne en fin d’année, notamment à l’occasion des fêtes, propices à des rassemblements familiaux et amicaux", dit le groupe présisdé par Jean-François Delfraissy.

Cette hausse des contaminations pourrait entraîner une "reprise incontrôlée" de l'épidémie et une forte augmentation des hospitalisations, des placements en réanimation et des décès.

Devant ce risque, le Conseil scientifique propose trois solutions : un "renforcement préventif" rapide, strict et possiblement de courte durée, des mesures pour limiter les contaminations pendant la deuxième semaine des congés de fin d’année dès le 28 décembre, une réponse différée et adaptée au surcroît de contaminations intervenues en fin d’année (limitation d’activités sociales ou économiques pouvant favoriser des contaminations) et une réponse plus tardive visant à limiter les effets d’une reprise de l’épidémie.

Cette dernière piste, prévient-il, "présente le risque d’intervenir trop tardivement et de conduire ensuite à des mesures plus sévères, plus longues et/ou restrictives que celles entrant en vigueur plus tôt". (Nicolas Delame)