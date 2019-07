Le Conseil unanime sur la compétence de Lagarde pour la BCE-Macron

BRUXELLES, 2 juillet (Reuters) - Les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont jugé de façon unanime que les compétences et l’expérience de Christine Lagarde la qualifiaient pour exercer la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi Emmanuel Macron.

Le président français a vanté les conclusions "positives et consensuelles" du Conseil sur les nominations aux quatre plus grands postes européens, hors présidence du Parlement qui dépend des seuls députés.

Le choix de la Française, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), pour succéder à Mario Draghi a été discuté dès son annonce. Des observateurs ont souligné qu’elle n’était pas une banquière centrale et certains ont émis des doutes sur sa capacité à être crédible face aux acteurs financiers.

"L'analyse à l'unanimité du Conseil a été que les capacités, les compétences de Mme Lagarde la qualifient totalement pour ce poste", a dit le président français lors d’une conférence de presse à l'issue du Conseil européen, à Bruxelles.

"Elle a été pendant plusieurs années ministre de l'Economie et des Finances à une époque particulièrement difficile, en affrontant des crises, en particulier la plus grande crise financière et de dettes souveraines des dernières décennies", a-t-il poursuivi. "Elle a ensuite été à la tête du Fonds monétaire international, ce qui me paraît qualifier très profondément pour avoir les qualités requises, d'une part, pour maîtriser la politique monétaire, d'autre part pour avoir une crédibilité face aux marchés." (Jean-Baptiste Vey, édité par Elizabeth Pineau)