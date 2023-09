Le Corps des ingénieurs de l'armée américaine a publié vendredi un projet d'étude d'impact environnemental (EIS) pour l'oléoduc Dakota Access d'Energy Transfer, qui évalue cinq alternatives, dont l'abandon ou le détournement de l'oléoduc, mais n'émet aucune recommandation.

L'année dernière, un tribunal américain a ordonné au gouvernement fédéral d'entreprendre une étude environnementale plus approfondie du tracé de l'oléoduc, long de 1 800 km, sous un lac situé à cheval sur la frontière entre le Dakota du Nord et le Dakota du Sud.

Le Corps d'armée n'a pas choisi de solution privilégiée parmi les cinq proposées et ne fera son choix qu'après avoir reçu les commentaires du public et des agences et préparé une version finale, selon le projet de rapport.

Le projet d'EIE, qui a été longtemps retardé, propose d'autres solutions, notamment le refus d'accorder une servitude et l'enlèvement du gazoduc par excavation ou l'abandon du gazoduc sur place. Une servitude a déjà été accordée pour le passage du gazoduc sous le lac Oahe, un réservoir protégé par le gouvernement fédéral, et le gazoduc a continué d'être exploité pendant la durée de l'examen.

D'autres solutions ont été envisagées : accorder une servitude assortie des mêmes conditions que la servitude précédente ou assortie de conditions supplémentaires. Une dernière solution a permis de pondérer l'impact d'un changement de tracé, qui obligerait les expéditeurs actuels de l'oléoduc à transporter le pétrole par camions ou par wagons pendant la procédure d'autorisation et de construction.

Energy Transfer n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'oléoduc, qui peut transporter jusqu'à 750 000 barils de pétrole par jour du Dakota du Nord à l'Illinois, a fait l'objet d'une longue bataille judiciaire entre les tribus amérindiennes et l'exploitant de l'oléoduc, Energy Transfer.

Les tribus se sont opposées à l'oléoduc, affirmant qu'elles puisent l'eau du lac à diverses fins, notamment pour la boire, et qu'elles considèrent les eaux du fleuve Missouri comme sacrées. Leurs avocats ont déclaré que les tribus s'inquiètent d'une éventuelle marée noire. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; rédaction de Marguerita Choy)