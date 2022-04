Le Costa Rica abaisse ses prévisions de croissance du PIB pour 2022 à 3,4 %.

"Les révisions à la baisse reflètent un environnement extérieur plus défavorable, caractérisé par une forte incertitude, une croissance mondiale plus faible et une détérioration significative des termes de l'échange en plus de ce qui a été observé en 2021", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

La projection de la banque pour 2023 a également été abaissée de 4 % à 3,9 %, 10 jours avant que l'ancien ministre de l'Économie Rodrigo Chaves ne succède au président sortant Carlos Alvarado.

Le Costa Rica a enregistré une croissance de 7,6 % en 2021 après avoir subi sa pire contraction en 40 ans en 2020 en raison des effets de la pandémie COVID-19.