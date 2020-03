Le Covid-19 provoque une explosion des colis à La Poste

Berne (awp/ats) - Certains services de La Poste suisse se retrouvent très occupés en raison de la pandémie due au coronavirus et ses conséquences. Le géant jaune est submergé de colis, déclare vendredi son patron Roberto Cirillo interrogé par les journaux du groupe de presse CH-Media.

"Il y a deux semaines, nous avons comptabilisé une hausse des paquets d'environ 15% par rapport à la normale", précise le directeur de La Poste. Depuis lors, "nous transportons le même nombre de colis qu'habituellement avant Noël".

L'ex-régie fédérale a même enregistré mercredi un volume comparable à celui du "Black Friday", selon le responsable. Il relève que les commandes en ligne sont le plus souvent actuellement le seul moyen d'obtenir certaines marchandises, en raison du confinement de la population et de la fermetures des magasins non essentiels.

Selon lui, La Poste livre actuellement environ trois fois plus de nourriture que d'habitude. Les temps d'attente sont donc longs, relève M. Cirillo, soulignant qu'il n'est pas réaliste d'accroître les capacités du secteur en si peu de temps.

Opération spéciale le samedi

La Poste s'est toutefois adaptée aux nouveaux modes d'achat. Les employés des centres colis trient désormais également le samedi ce qu'ils ne font normalement que pendant la période de Noël. "Cependant, nous ne pouvons planifier qu'un nombre limité d'employés pour le traitement, car eux aussi doivent respecter les directives en matière de distanciation sociale", a précisé vendredi La Poste dans un communiqué.

La semaine dernière, La Poste a demandé au Conseil fédéral l'autorisation de livrer des produits alimentaires le dimanche également, cela toujours dans le but d'exposer le moins possible les personnes appartenant à des groupes à haut risque lors de leurs achats. Le Conseil fédéral l'a approuvé, pour tous les prestataires de services postaux.

Des limites

Selon La Poste, la hausse du volume ne concerne pas que les produits de première nécessité. Le nombre de marchandises volumineuses telles que vélos, canapés ou abris de jardin a également augmenté de manière disproportionnée ces derniers jours.

Or, de tels colis ne peuvent pas être manipulés par un seul employé et les règles de distances sociales ne permettent pas à deux employés de procéder à ce geste ensemble. La direction du groupe a donc décidé de limiter temporairement la taille autorisée pour les marchandises volumineuses afin qu'elles puissent être transportées par un seul employé.

Dès lundi prochain, les colis seront notamment limités à des longueurs de 150 cm / 80 cm / 60 cm. Le poids maximum reste inchangé à 30 kilogrammes, a précisé La Poste.

La pandémie due au nouveau coronavirus a également des répercussions sur les offres du géant jaune. Le courrier A ne peut plus être distribué le lendemain dans tous les cas, explique-t-il. Les heures d'ouverture de certaines agences ont en outre été réduites, alors que certaines autres ont été fermées à cause du manque de personnel ou de clients, ajoute-t-il.

ats/rp

ats/al