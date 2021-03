Le Covid inquiète: l'euro baisse, la livre au plus bas depuis début février

New York (awp/afp) - L'euro et la livre britannique poursuivaient leurs baisses face au dollar mercredi, plombés par les inquiétudes provoquées par une nouvelle vague de Covid-19 en Europe qui entraîne de nouvelles mesures de confinement.

Vers 18H50 GMT, l'euro reculait de 0,19% face au dollar, à 1,1826 dollar pour un euro, après avoir touché vers 08H20 GMT 1,1812 dollar, un plus bas depuis fin novembre.

La livre britannique cédait pour sa part 0,42%, à 1,3694 dollar pour une livre, son plus bas niveau depuis début février.

Le billet atteignait "son plus haut niveau de l'année" 2021 "grimpant à des sommets en six semaines face à la livre et en quatre mois pour l'euro", a souligné Joe Manimbo, analyste pour Western Union.

"L'aversion au risque refait surface, et les inquiétudes sur la croissance mondiale montent à nouveau car il y a des signes que le Covid-19 est plus coriace que prévu en Europe", a commenté Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Après le prolongement du confinement en Allemagne et dans une partie de la France, les Pays-Bas ont annoncé que les mesures de restrictions en place seraient prolongées jusqu'au 20 avril.

"Avec la troisième vague en cours, les données économiques vont continuer d'être peu encourageantes, surtout comparées à celles venues des Etats-Unis", qui devraient profiter de la campagne de vaccination rapide et du plan de relance géant en cours d'application, explique Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

La livre britannique, elle, s'était démarquée en début d'année en grimpant face à l'euro et au dollar, profitant de la conclusion d'un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni ainsi que d'une campagne de vaccination rapide.

Mais depuis le début du mois, l'enthousiasme des marchés pour la livre sterling s'est amoindri.

Boris Johnson a prévenu mercredi que la vague actuellement observée sur le continent européen risquait de toucher aussi son pays.

Cours de mercredi Cours de mardi 18H50 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1826 1,1849 EUR/JPY 128,57 128,67 EUR/CHF 1,1058 1,1067 EUR/GBP 0,8635 0,8617 USD/JPY 108,72 108,59 USD/CHF 0,9351 0,9340 GBP/USD 1,3694 1,3752

