Le Credit Suisse constate une forte demande pour sa nouvelle obligation libellée en livres sterling

Les commandes pour une nouvelle obligation senior non garantie en livres sterling, arrivant à échéance en mars 2026, s'élevaient à plus de 875 millions de livres (1,05 milliard de dollars), selon le mémo d'un banquier principal impliqué dans la vente.

Ce chiffre était en hausse par rapport à 750 millions de livres plus tôt dans la journée, selon un autre mémo.

Le Credit Suisse a fixé l'écart sur le nouvel emprunt à 425 points de base par rapport au gilt ou à l'obligation d'État britannique à 0,125 % pour 2026, alors qu'il avait indiqué précédemment un prix de l'ordre de 435 points de base, selon le premier mémo.

Le prix de l'obligation libellée en livres sterling devrait être fixé plus tard jeudi et fait suite à la vente de deux obligations du Credit Suisse libellées en dollars américains mercredi.

Le Credit Suisse a vendu une obligation de 1,25 milliard de dollars sur deux ans, avec un coupon de 7,95 % et un rendement de 8,06 %, et une obligation de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans, avec un coupon de 7,50 % et un rendement de 7,551 %.

Les rendements élevés reflètent la prime plus élevée que les investisseurs exigent pour détenir la dette du Credit Suisse alors que la banque est en pleine restructuration.

La banque s'efforce de tourner la page sur les scandales et les lourdes pertes qui ont suscité des spéculations sur son avenir et entraîné d'importants retraits de la part des clients l'année dernière.

Le Credit Suisse a été frappé par des mésaventures, notamment une perte de 5,5 milliards de dollars sur la société d'investissement américaine Archegos.

(1 $ = 0,8322 livre)