Le Crédit Suisse a déclaré jeudi qu'il prenait des "mesures décisives" pour renforcer ses liquidités en empruntant jusqu'à 54 milliards de dollars auprès de la banque centrale suisse, après que l'effondrement de ses actions a intensifié les craintes d'une crise plus large des dépôts bancaires.

Les problèmes de la banque suisse ont déplacé l'attention des investisseurs et des régulateurs des États-Unis vers l'Europe, où le Crédit Suisse a entraîné une chute des actions bancaires après que son principal investisseur a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir davantage d'assistance financière en raison de contraintes réglementaires.

Les régulateurs de la banque privée ont cherché mercredi à apaiser les craintes des investisseurs à l'égard de Credit Suisse, qui se sont ajoutées aux inquiétudes plus générales suscitées par l'effondrement, la semaine dernière, de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, deux entreprises américaines de taille moyenne.

Les actions asiatiques ont prolongé la chute de Wall street jeudi et les investisseurs ont acheté de l'or, des obligations et du dollar, laissant les marchés sur le qui-vive avant une réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée. L'annonce de la banque, tôt dans la matinée en Europe, a permis d'atténuer certaines de ces pertes, même si les échanges ont été volatils.

Dans son communiqué publié tôt jeudi, le Credit Suisse a déclaré qu'il exerçait son option d'emprunt auprès de la Banque nationale suisse à hauteur de 50 milliards de francs suisses (54 milliards de dollars).

Les investisseurs se concentrent désormais sur les mesures prises par les banques centrales et autres régulateurs en Asie pour restaurer la confiance dans le système bancaire, ainsi que sur l'exposition éventuelle des entreprises régionales au Credit Suisse.

Dans un communiqué commun publié mercredi, l'autorité de régulation financière suisse FINMA et la banque centrale du pays ont tenté d'apaiser les craintes des investisseurs à l'égard du Credit Suisse, en déclarant qu'il "satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d'importance hystérique". Ils ont ajouté que la banque pouvait obtenir des liquidités auprès de la banque centrale en cas de besoin.

Le Credit Suisse s'est félicité de la déclaration de soutien de la Banque nationale suisse et de la FINMA.

Le Credit Suisse serait la première grande banque mondiale à bénéficier d'une telle bouée de sauvetage depuis la crise financière de 2008 - bien que les banques centrales aient accordé des liquidités de manière plus générale aux banques en temps de tensions sur les marchés, notamment lors de la pandémie de coronavirus.

La faillite de SVP la semaine dernière, suivie par celle de Signature Bank deux jours plus tard, a entraîné les valeurs bancaires mondiales dans une course en dents de scie cette semaine, les investisseurs ne tenant pas compte des assurances données par le président américain Joe Biden et des mesures d'urgence permettant aux banques d'accéder à davantage de financement.

La FINMA et la banque centrale suisse ont déclaré qu'il n'y avait aucune indication d'un risque direct de contagion des turbulences du marché bancaire américain pour les institutions suisses.

Plus tôt, les actions de Credit Suisse ont entraîné une chute de 7 % de l'indice bancaire européen, tandis que les swaps de défaut de crédit à cinq ans (CADS) pour le fleuron de la banque suisse ont atteint un nouveau record.

Deux sources de supervision ont déclaré à Reuters que la Banque centrale européenne avait contacté des banques sous sa surveillance pour les interroger sur leur exposition au Credit Suisse.

Le Trésor américain a également déclaré qu'il surveillait la situation autour du Credit Suisse et qu'il était en contact avec ses homologues internationaux, a déclaré un porte-parole du Trésor.

GRAPHIQUE - Le Credit Suisse sort de la piste Le Credit Suisse sort de la piste

https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSEGP-STOCKS/akveqegdgvr/chart.png

LA FUITE EN AVANT

Aux États-Unis, les grandes banques ont géré leur exposition au Credit Suisse au cours des derniers mois et considèrent que les risques émanant du créancier sont gérables jusqu'à présent, selon trois sources du secteur qui ont refusé d'être identifiées en raison de la sensibilité de la situation.

La hausse rapide des taux d'intérêt a rendu plus difficile le remboursement ou le service des prêts pour certaines entreprises, augmentant les risques de pertes pour les créanciers qui craignent également une récession.

Les opérateurs parient désormais sur le fait que la Réserve fédérale, qui, la semaine dernière encore, était censée accélérer sa campagne de relèvement des taux d'intérêt face à la persistance de l'inflation, pourrait être contrainte de marquer une pause, voire de faire marche arrière.

Les paris sur une forte hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne lors de la réunion de jeudi se sont également rapidement évaporés, la déroute du Crédit suisse ayant ravivé les craintes concernant la santé du secteur bancaire européen. Les prix du marché monétaire ont suggéré que les traders considéraient désormais qu'il y avait moins de 20 % de chances que les taux soient relevés de 50 points de base lors de la réunion de la BCE.

Le malaise suscité par la faillite de SVP a également incité les déposants à chercher un nouveau refuge pour leurs liquidités.

Ralph Hammers, directeur général d'UBS, la banque concurrente du Crédit suisse, a déclaré que les turbulences du marché avaient attiré plus d'argent vers elle, et Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, a déclaré que le créancier allemand avait également vu des dépôts affluer.

(Informations complémentaires fournies par Akriti Sharma à Bengaluru, Rae Wee à Singapour, Francesco Canepa, Balazs Koranyi, Tom Sims et Marta Orosz à Francfort, Amanda Cooper, Lucy Raitano et Sinead Cruise à Londres, Noele Illien et John Revill à Zurich, Moira Warburton à Washington et Chuck Mikolajczak à New York, écrites par Deepa Babington et Sam Holmes, éditées par Shri Navaratnam)