Le Crown Estate britannique, qui gère les biens publics du roi Charles, a enregistré un bénéfice record de 1,1 milliard de livres (1,42 milliard de dollars) pour la période 2023/24, grâce aux revenus tirés des licences d'exploitation d'éoliennes en mer, selon ses résultats publiés mercredi.

Le Crown Estate, qui comprend des étendues de terre et la plupart des fonds marins britanniques, est une entreprise commerciale indépendante dont les bénéfices sont reversés au Trésor.

Ils servent également de référence pour le niveau de financement public de la famille royale.

Le bénéfice net de Crown Estate a atteint 1,1 milliard de livres pour la période avril 2023-31 mars 2024, contre 442,6 millions de livres pour la même période en 2022/23, grâce aux recettes exceptionnelles générées par un appel d'offres pour la location d'un parc éolien offshore organisé en 2021, appelé "round 4".

Dans le cadre de cet appel d'offres, les entreprises paient le droit de construire des projets éoliens en mer avec des frais d'option pour six projets gagnants d'une valeur d'environ 1 milliard de livres par an, payables pour un minimum de trois ans et jusqu'à 10 ans.

Dan Labbad, directeur général du Crown Estate, a déclaré qu'il était peu probable que les prix élevés atteints lors de la quatrième phase soient maintenus lors des prochaines phases d'octroi de licences.

Le quatrième cycle s'est déroulé dans un contexte économique très différent de celui d'aujourd'hui... l'inflation est en hausse, les taux d'intérêt sont en hausse... et nous avons la responsabilité de nous assurer que nous soutenons le marché", a-t-il déclaré lors d'une réunion d'information avec les journalistes.

La semaine dernière, le nouveau gouvernement travailliste a proposé de modifier les règles afin de permettre au Crown Estate d'emprunter de l'argent pour investir.

M. Labbad a déclaré que cela donnerait à l'organisation une plus grande flexibilité dans la manière dont elle soutient les projets d'énergie renouvelable et investit dans son portefeuille immobilier à Londres pour s'assurer qu'il reste attractif.

La monarchie britannique reçoit une subvention souveraine pour couvrir les frais de fonctionnement des maisons royales et les frais de voyage. Elle est fixée à 12 % des bénéfices du Crown Estate pour 2024-25, contre 25 % en 2023-24, en grande partie en raison de la forte augmentation des recettes provenant de l'éolien en mer.

Le montant global de la subvention souveraine pour 2024-25 restera à 86,3 millions de livres pour la troisième année consécutive, a déclaré le Trésor britannique en juillet de l'année dernière. (1 $ = 0,7744 livre) (Reportage de Susanna Twidale ; Rédaction de Susan Fenton)