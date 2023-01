Le DOJ enquête sur les pratiques de Visa en matière de cartes de débit aux États-Unis et sur la concurrence.

L'enquête, qui a débuté au début de 2021, fait suite à des rapports selon lesquels les États-Unis cherchent à savoir si la société de cartes de crédit utilise des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des cartes de débit.

Le ministère de la Justice a déjà enquêté sur le secteur des paiements par carte de crédit, mais a conclu un accord avec Visa et Mastercard Inc. en 2010 lorsqu'elles ont accepté de permettre aux commerçants de proposer aux consommateurs des incitations à utiliser une carte de crédit à faible coût.

Le dépôt réglementaire de Visa tard vendredi a également indiqué que la Commission européenne avait informé la société en décembre qu'elle avait ouvert une enquête préliminaire sur ses accords d'incitation avec les clients.

Visa et Mastercard ont toutes deux fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux pour leur domination sur le marché des cartes de crédit. Visa, en 2019, a dû régler une enquête antitrust de l'Union européenne sur les frais de carte.