Le chef du gouvernement tibétain en exil a défendu jeudi le Dalaï Lama à propos d'une vidéo le montrant en train de demander à un garçon de lui sucer la langue, affirmant que l'incident avait démontré le côté innocent et affectueux du chef spirituel du pays.

Le lauréat du prix Nobel de la paix a présenté ses excuses après que les images d'un événement public, qui le montrent également en train de donner une bise au garçon, sont devenues virales, entraînant une vague de commentaires sur les médias sociaux selon lesquels son comportement s'apparentait à de la maltraitance.

Penpa Tsering, le Sikyong (dirigeant politique) de l'Administration centrale tibétaine en exil, a déclaré que le Dalaï Lama avait été "injustement affublé de toutes sortes de noms qui ont vraiment blessé le sentiment de tous ses partisans".

L'attitude innocente et affectueuse du grand-père de 87 ans montrée dans la vidéo a été mal interprétée, a déclaré Tsering aux journalistes à New Delhi, ajoutant qu'une vie de célibat et de pratique spirituelle avait conduit le Dalaï Lama "au-delà des plaisirs sensoriels".

Le clip vidéo, filmé en février et diffusé ce mois-ci, a été visionné plus d'un million de fois sur Twitter.

Tsering a déclaré que les enquêtes ont montré que des "sources pro-chinoises" étaient impliquées dans la diffusion de la vidéo, ajoutant que "l'aspect politique de cet incident ne peut être ignoré".

Les responsables de l'ambassade de Chine à New Delhi n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Le dalaï-lama s'est réfugié en Inde en 1959 après l'échec d'un soulèvement contre la domination chinoise au Tibet. L'armée chinoise est entrée dans le pays et en a pris le contrôle en 1951.

Depuis des décennies, il s'efforce d'obtenir un soutien mondial en faveur de l'autonomie linguistique et culturelle de son pays isolé et montagneux, situé entre l'Inde et la Chine.

Pékin l'accuse de fomenter le séparatisme et ne reconnaît pas le gouvernement tibétain en exil, qui représente environ 100 000 Tibétains vivant dans une trentaine de pays.