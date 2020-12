Le Danemark arrêtera en 2050 l'exploration pétrolière en mer du Nord

COPENHAGUE, 4 décembre (Reuters) - Le gouvernement et le parlement danois sont convenus jeudi soir d'un accord sur l'arrêt de l'exploration et l'extraction pétrolières et gazières en mer du Nord d'ici 2050, ainsi que sur l'annulation du dernier cycle des licences d'exploration.

Cette question est devenue un important débat politique depuis que le pays scandinave s'est fixé l'an dernier des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre parmi les plus ambitieux au monde et s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050.

"Nous allons désormais mettre fin à l'ère des fossiles", a déclaré dans un communiqué le ministre du Climat, Dan Joergensen.

En juin dernier, un conseiller indépendant du gouvernement a recommandé de mettre fin aux programmes d'exploration et d'extraction en mer du Nord, déclarant que maintenir ces opérations nuiraient aux ambitions du Danemark comme pionnier dans la lutte contre le changement climatique. (Nikolaj Skydsgaard; version française Jean Terzian)