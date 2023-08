Le Danemark fera don de 150 millions de couronnes danoises (21,9 millions de dollars) au Fonds brésilien pour l'Amazonie afin de lutter contre la déforestation, a annoncé mardi le ministre danois de la coopération au développement et de la politique climatique mondiale, Dan Jorgensen, en compagnie de son homologue brésilien.

M. Jorgensen et la ministre brésilienne de l'environnement, Marina Silva, ont déclaré dans un communiqué commun que le changement climatique avait un impact sur les forêts, les communautés locales et les peuples autochtones, qui ont besoin d'aide pour gérer les forêts de manière durable et promouvoir le commerce de produits forestiers issus d'une production durable.

Le Fonds pour l'Amazonie a été créé en 2008 afin de collecter des dons pour lutter contre la déforestation et promouvoir la préservation de la plus grande forêt tropicale humide du monde, la Norvège apportant une première contribution d'un milliard de dollars. L'Allemagne a contribué au fonds, et plus récemment la Grande-Bretagne et l'Union européenne, tandis que les États-Unis prévoient de verser 500 millions de dollars sur cinq ans.

Les ministres se sont engagés à redoubler d'efforts pour inverser la perte de biodiversité et lutter contre la déforestation, la désertification, la dégradation des sols et la sécheresse, ainsi que pour restaurer les terres dégradées, selon le communiqué.

M. Jorgensen a salué les efforts récents du Brésil en matière de restauration et de gestion durable des forêts et de lutte efficace contre la déforestation.

Il a déclaré que le Fonds pour l'Amazonie avait un rôle crucial à jouer en tant que mécanisme robuste et transparent de paiement pour les résultats, avec une gouvernance solide, en soutenant les efforts du Brésil pour mettre fin à la déforestation.

La donation du gouvernement danois pour la période 2024-2026 est soumise à l'approbation du Parlement.

M. Silva a déclaré que la contribution proposée au Fonds pour l'Amazonie soutiendra les efforts du gouvernement brésilien pour mettre fin à la déforestation en Amazonie d'ici 2030 et contribuera à promouvoir le développement durable dans la région.

(1 $ = 6,8487 couronnes danoises)