Le Danemark va proposer la quatrième dose du vaccin COVID aux personnes de plus de 50 ans

Bien que les infections au COVID soient encore à des niveaux faibles, le Danemark a connu une augmentation du nombre de cas après que la nouvelle sous-variante BA.5 de l'Omicron, qui semble se propager plus rapidement que les autres variantes, soit devenue dominante dans le pays nordique.

"Pour nous, il n'est pas surprenant que de nouvelles variantes apparaissent et que les infections puissent augmenter. Mais cela s'est quand même produit plus tôt que prévu. C'est pourquoi nous devons réagir, et c'est pourquoi nous agissons maintenant", a déclaré Mme Frederiksen.

Elle a ajouté que les groupes vulnérables pourraient recevoir une piqûre de rappel dès la semaine prochaine.