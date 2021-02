Le Défi Tchin-tchin 2021 : une activité gratuite, simple et amusante pour valoriser la consommation d'eau auprès des enfants du Québec !

MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 22 au 26 mars prochain, l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) et la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) invitent les écoles préscolaires et primaires du Québec à participer en grand nombre au Défi Tchin-tchin .



Ce défi scolaire, rassembleur et promoteur de saines habitudes d’hydratation, est l’occasion de célébrer la Semaine canadienne de l’eau et la Journée mondiale de l’eau. Principalement porté par le personnel de la garde scolaire, le Défi Tchin-tchin consiste à trinquer avec les élèves avec une gourde ou un verre rempli d’eau durant l’heure du midi. Toute l’équipe-école est invitée à y participer. En plus des Tchin-tchin, du matériel promotionnel et des trousses d’activités éducatives et amusantes sont téléchargeables gratuitement. Le Défi se réalise facilement dans le respect des consignes sanitaires.

« Le personnel de la garde scolaire se sent mobilisé par le Défi Tchin-tchin, car il propose plusieurs outils clé en main qui permettent de promouvoir la consommation d’eau de manière simple et plaisante. Bien que nous reconnaissions que le contexte particulier de la COVID-19 est demandant pour les milieux scolaires, nous invitons ceux et celles qui veulent vivre une expérience positive, riche et mémorable à participer au Défi Tchin-tchin. » - Diane Miron, directrice générale de l’AQGS.

En 2020, 135 000 élèves, grâce à l’implication de 5 600 éducatrices et éducateurs répartis dans 630 écoles, étaient prêts à relever le Défi Tchin-tchin. L’édition 2021 compte déjà un grand nombre de participants : 3100 éducatrices et éducateurs dans 255 écoles partout au Québec feront participer 55 000 élèves.

« Devant la surconsommation de boissons sucrées chez les jeunes, le Défi Tchin-tchin est l’occasion de donner à l’eau la place qu’elle mérite en tant que boisson de premier choix pour s’hydrater. Chaque année, nous recueillons des témoignages d’écoles qui se réjouissent d’avoir participé. Plusieurs d’entre elles nous expliquent que l’habitude de boire de l’eau et le plaisir que les élèves et l’équipe-école en retire se perpétuent bien au-delà de la semaine du Défi! » - Charlène Blanchette, Dt.P., chargée de la campagne J’ai soif de santé ! de la Coalition Poids.

Cette année, plusieurs nouveautés sont proposées aux écoles participantes. Des activités sont conçues pour répondre à différentes contraintes vécues sur le terrain : elles se réalisent rapidement, demandent peu de matériel et peuvent être réalisées dans n’importe quel local. En plus d’augmenter les connaissances en matière d’hydratation, les élèves seront amenés à devenir des agents de promotion de la consommation d’eau dans leur école.

Les écoles préscolaires et primaires qui désirent relever le Défi Tchin-tchin ont jusqu’au 19 mars 2021 pour s’inscrire au soifdesante.ca/ecole. En s’inscrivant, elles sont automatiquement admissibles au tirage de plusieurs ensembles de matériel culinaire pour réaliser des eaux aromatisées, comprenant notamment un distributeur d’eau !

Le Défi Tchin-tchin s’inscrit dans le cadre de la campagne J’ai soif de santé! de la Coalition Poids, qui vise à promouvoir une saine hydratation en encourageant, normalisant et valorisant la consommation d’eau chez les enfants. Les décideurs et les adultes côtoyant les enfants partout où ils jouent, apprennent et vivent sont invités à les inspirer en agissant comme modèles de saine hydratation et en rendant l’eau disponible et attrayante. Plusieurs outils sont à la portée des écoles et de l’équipe-école afin de bâtir un milieu de vie scolaire favorable à la consommation d’eau.

À propos de l’Association québécoise de la garde scolaire

L’Association québécoise de la garde scolaire travaille à faire reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme un des acteurs clés de la réussite éducative de l’élève. L’Association soutient le développement des services de garde en milieu scolaire du Québec en faisant la promotion de leur rôle complémentaire à la mission de l’école, en représentant leurs intérêts collectifs et en favorisant le développement des compétences de leur personnel. Pour plus de détails : gardescolaire.org.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et chapeautée par l’Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit près de 700 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques spécifiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca.

