Le Département d'État américain approuve la vente potentielle de missiles antichars Javelin au Royaume-Uni -Pentagon

La demande européenne d'armement américain monte en flèche, mais au lieu des gros articles comme les avions à réaction et les chars, les listes d'achats se concentrent sur les missiles tirés à l'épaule, l'artillerie et les drones qui se sont avérés essentiels aux efforts de guerre de l'Ukraine. Cette vente à l'allié proche des États-Unis pourrait être la première d'une longue série, les nations européennes cherchant à réapprovisionner les armes plus petites qui ont été envoyées en Ukraine.

L'ensemble des ventes potentielles autorisées par le Département d'État comprendrait 600 Javelins, une assistance technique et un soutien logistique, selon le Pentagone.

L'Agence de coopération pour la défense et la sécurité du Pentagone a informé le Congrès de cette vente possible mardi.

Malgré l'approbation du département d'État, la notification n'indique pas qu'un contrat a été signé ou que les négociations sont terminées.

Les contractants principaux seront Raytheon Technologies Corp et Lockheed Martin Corp, qui ont créé une coentreprise pour produire l'arme brise-tank, a déclaré le Pentagone.