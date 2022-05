Le Département d'État américain déclare que la mort d'un chercheur égyptien nécessite une enquête

"Nous sommes profondément troublés par les rapports entourant la mort du chercheur égyptien Ayman Hadhoud et les allégations de torture pendant sa détention", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, lors d'un briefing.

"Les circonstances de sa détention, de son traitement et de sa mort exigent, selon nous, une enquête approfondie, transparente et crédible sans délai", a-t-il ajouté.

L'organisation de défense des droits Amnesty International a déclaré dans un communiqué le mois dernier que son enquête, fondée sur des documents officiels, des entretiens avec des témoins et des experts indépendants ayant examiné des photos du cadavre de Hadhoud ayant fait l'objet d'une fuite, laissait fortement penser qu'il avait été torturé ou soumis à d'autres mauvais traitements avant sa mort.

Les services de sécurité ont arrêté Hadhoud en février et l'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique du Caire où il est mort. Le ministère public égyptien a déclaré le mois dernier qu'il n'avait trouvé aucune preuve de violence criminelle dans la mort de Hadhoud.

Hadhoud était un expert économique indépendant et membre du Parti libéral de la réforme et du développement, qui a une faible présence au parlement égyptien. Son frère Omar a déclaré à Reuters qu'Ayman n'avait pas d'antécédents de maladie mentale et avait publiquement exprimé des opinions critiques à l'égard des autorités, bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune enquête connue avant sa détention.

L'Égypte est un allié arabe essentiel pour Washington, mais l'administration Biden a retenu en janvier 130 millions de dollars d'aide militaire en raison de préoccupations relatives aux droits de l'homme.

Quelques jours avant cette décision, l'administration a approuvé la vente potentielle de radars de défense aérienne et d'avions C-130 Super Hercules à l'Egypte pour un total de plus de 2,5 milliards de dollars.

M. Price a ajouté que Washington se réjouissait des informations selon lesquelles l'Égypte avait libéré la semaine dernière "des dizaines de détenus politiques et de journalistes".

Il y a eu une répression de grande envergure de la dissidence politique en Égypte depuis que le chef de l'armée de l'époque, Abdel Fattah al-Sisi, a mené le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Mursi des Frères musulmans en 2013.

Les groupes de défense des droits affirment que des dizaines de milliers d'islamistes et de dissidents libéraux ont été détenus au cours des dernières années et que nombre d'entre eux n'ont pas bénéficié d'une procédure régulière ou ont été victimes d'abus ou de mauvaises conditions de détention.

Les responsables affirment que les mesures de sécurité étaient nécessaires pour stabiliser l'Égypte. Ils nient l'existence de prisonniers politiques et les mauvais traitements infligés aux prisonniers, et affirment que le système judiciaire est indépendant.