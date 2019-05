Le Docteur Jan Ohrstrom, dirigeant expérimenté de l'industrie, prend la direction de Biom'up

Regulatory News:

Biom’up SA (Paris:BUP) (la « Société »), spécialisée dans l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui un changement de sa direction générale.

Etienne Binant quitte ses fonctions de Directeur général et de membre du Conseil d’administration de Biom’up pour se consacrer à de nouveaux projets. Le Docteur Jan Ohrstrom, Président du Conseil d’administration de la Société depuis 2015, est nommé Président-Directeur général.

Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Vice-Présidente du Conseil d’administration de Biom’up, a déclaré : « Je tiens à remercier Etienne pour ces années passées au service de Biom’up. Sous sa direction, la Société a réalisé plusieurs levées de fonds provenant de capitaux privés ainsi que son introduction en bourse sur Euronext à Paris. C’est également sous son impulsion que la Société a obtenu les autorisations réglementaires pour HEMOBLASTTM Bellows en Europe et aux Etats-Unis. Le Conseil d’administration tient à remercier Etienne pour son dévouement au cours des 5 dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

Etienne Binant a ajouté : « Grâce aux efforts remarquables de tous les collaborateurs de la Société, Biom’up a atteint un point d’inflexion avec le lancement prometteur d’HEMOBLAST Bellows. Jan apporte des dizaines d’années d’expérience couronnée de succès dans le domaine de l’hémostase, combinées à une connaissance approfondie de Biom’up et d’HEMOBLAST Bellows. Avec le soutien continu de tous ses cadres dirigeants, Biom’up est désormais assurée d’atteindre ses objectifs commerciaux et opérationnels dans un avenir proche. »

Le Docteur Jan Ohrstrom, Président-Directeur général, a déclaré : « Au cours de l’année 2018, Biom’up a franchi de nombreux jalons, y compris le lancement commercial d’HEMOBLAST Bellows après avoir obtenu l’autorisation de la FDA dans des délais plus rapides que prévus. Les premières tendances quant à la pénétration du marché sont encourageantes, de même que les retours que nous recevons de la communauté clinicienne en général. Le reste du Conseil d’administration se joint à moi pour remercier les équipes de la Société qui se mobilisent déjà pour relever le défi de l’accélération de la croissance d’HEMOBLAST Bellows. Nous maintenons les objectifs qui ont déjà été donnés au marché et je me réjouis de mener Biom’up vers le succès commercial, prochaine étape de son développement. »

Le Docteur Jan Ohrstrom a plus de 25 années d’expérience dans l’industrie, ayant occupé des postes de direction dans des sociétés biopharmaceutiques américaines et européennes, grandes et moyennes, telles que Novo Nordisk, ZymoGenetics, ProFibrix et The Medicines Company. Il a fait partie de l’équipe de direction qui a introduit ZymoGenetics en bourse sur le Nasdaq, et y a également dirigé le développement et l’approbation du Recothrom. Le Docteur Jan Ohrstrom a rejoint ProFibrix en 2008, qu’il a accompagné en qualité de directeur général jusqu’à sa cession à The Medicines Company en 2013.

À propos de Biom’up

Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom’up conçoit et commercialise des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés destinés à simplifier la pratique des chirurgiens en chirurgie ouverte, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en chirurgie laparoscopique. Le produit phare de la Société, HEMOBLASTTM Bellows et son applicateur laparoscopique sont commercialisés en Europe et aux États-Unis.

Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens et américains de premier plan, parmi lesquels Bpifrance (notamment le fonds Innobio), Gimv, Lundbeckfond, Athyrium, Financière Arbevel et Invesco, ainsi que de l’ensemble des managers de la Société. Biom’up a réussi son entrée en bourse sur Euronext Paris en levant 42,5 M€ en octobre 2017.

Depuis cette date, la Société a réalisé une augmentation de capital par offre au public de 16 M€ en février 2018 et une augmentation de capital par placement privé de 7,7 M€ en décembre 2018. Elle a également conclu un emprunt obligataire de 25 M€ en mars 2018 auprès d’Athyrium, fonds américain spécialiste des entreprises innovantes du secteur de la santé, porté à 28 M€ en décembre 2018.

À propos d’HEMOBLAST Bellows

HEMOBLAST Bellows est un produit hémostatique destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d’opérations chirurgicales ouvertes et peu invasives, notamment dans les spécialités cardiaques, générales et orthopédiques et en chirurgie laparoscopique.

Les saignements non contrôlés représentent une complication chirurgicale majeure associée à une mortalité accrue, à une hospitalisation prolongée, à des taux plus élevés de transfusions et à des ré opérations. Au-delà de son impact sur la santé du patient, cette complication entraîne des surcoûts dans toutes les spécialités chirurgicales et représente une charge importante pour les budgets des hôpitaux à travers le monde. HEMOBLAST Bellows est le seul produit hémostatique chirurgical approuvé par la FDA basé sur l’échelle validée de sévérité des saignements SPOT GRADETM SBSS (Surface Bleeding Severity Score) démontrant sa capacité à maîtriser des saignements minimaux (goutte-à-goutte), légers (écoulement) et modérés (coulant). HEMOBLAST Bellows a démontré sa capacité à contrôler les saignements avec des débits allant jusqu’à 117 ml par minute. En raison de son efficacité, de sa polyvalence et de sa facilité d’utilisation, HEMOBLAST Bellows est rapidement devenu une solution prisée par les chirurgiens américains qui cherchent de nouvelles options pour faire face aux problèmes de saignements chirurgicaux.

Biom’up a reçu le marquage CE pour HEMOBLAST Bellows en décembre 2016. Compte tenu des résultats préliminaires très positifs dans un essai clinique majeur (efficacité prouvée à hauteur de 93 % en l’espace de 6 minutes, contre 74 % pour le groupe témoin), Biom’up a obtenu en décembre 2017, avec 7 mois d’avance sur le calendrier initial, l’approbation de l’agence fédérale américaine FDA (« Food and Drug Administration ») pour la mise sur le marché d’HEMOBLAST Bellows. Cela a permis le lancement commercial de son produit phare aux États-Unis à l’été 2018.

En juillet 2018, Biom’up a reçu le marquage CE pour son Applicateur Laparoscopique HEMOBLAST Bellows permettant de diffuser la poudre hémostatique sur les sites de saignements au cours d’interventions chirurgicales peu invasives. En janvier 2019, la Société a obtenu l’approbation des autorités américaines pour ce même dispositif. Ces autorisations permettent à la Société d’accéder au marché de la laparoscopie estimé à près de 500 000 chirurgies par an en Europe et à près de 443 000 chirurgies par an aux Etats-Unis.

Actuellement, la Société travaille à élargir le champ d’application d’HEMOBLAST Bellows. La décision finale des autorités de santé australiennes pour l’homologation réglementaire du produit est attendue au deuxième semestre 2019.

