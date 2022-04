Le Dollar Index repasse au-dessus de 100 avant les données attendues sur l'inflation américaine.

L'indice s'est établi à 100,11, testant le sommet de près de deux ans de 100,19 de la semaine dernière.

Les gains du dollar ont été les plus frappants par rapport au yen, et il s'échangeait de manière chaotique à 125,47 yens mardi matin, juste à côté du sommet intrajournalier de la nuit de 125,77, alors qu'il se rapprochait de son sommet de juin 2015 de 125,86. Un dépassement de ce niveau porterait le dollar à son plus haut niveau contre le yen depuis 2002.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a refusé mardi de commenter des prix spécifiques sur les marchés des changes, mais a déclaré qu'une volatilité excessive et des mouvements désordonnés pourraient avoir un effet négatif sur l'économie et la stabilité financière.

Le dollar a également gagné régulièrement du terrain au cours de la nuit sur le yuan chinois offshore, et a atteint un sommet de deux semaines à 6,390 dans les premiers échanges.

La force du dollar "a été plus apparente contre le JPY et le CNH - les monnaies des économies avec une banque centrale dovish", ont déclaré les analystes de CBA dans une obligation matinale.

La Banque du Japon est intervenue à plusieurs reprises pour maintenir les rendements des obligations de référence autour de zéro.

Les analystes de CBA ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'inflation très élevée aux États-Unis renforce les attentes d'un resserrement agressif de la Réserve fédérale. Ils ont déclaré qu'étant donné qu'une hausse des taux de 50 points de base n'était pas encore totalement prévue pour chacune des deux prochaines réunions de la Fed, ils s'attendent à de nouveaux gains pour le dollar.

"Nous nous attendons à ce que le dollar reste acheteur et atteigne le sommet pandémique de 103 pts dans les mois à venir".

Selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters, les prix à la consommation aux États-Unis ont probablement connu en mars la plus forte hausse depuis 16 ans et demi, la guerre en Ukraine ayant fait grimper le coût de l'essence à des niveaux record.

Pendant ce temps, les rendements américains à plus long terme ont continué leur marche vers le haut.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a augmenté à 2,836 %, son plus haut niveau depuis décembre 2018. Si la progression précoce de mardi se maintient, il s'agirait de la huitième séance consécutive de gains pour les rendements de référence.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté à 2,86 %, son plus haut depuis mai 2019.

Ailleurs, l'euro n'a pas été en mesure de conserver les gains de sa mini-reprise de lundi après que le dirigeant français Emmanuel Macron a battu l'opposante d'extrême droite Marine Le Pen au premier tour du scrutin présidentiel.

Il s'est établi à 1,087 $, peu différent de sa clôture de vendredi.

"L'essentiel, donc, est que nous sommes là où nous étions avant le vote d'hier", ont déclaré les analystes de Rabobank.

"Macron semble prêt à revenir au pouvoir à l'issue du vote du 24 avril, mais l'ampleur de sa victoire sera probablement bien moindre que lorsqu'il était considéré comme un arriviste il y a cinq ans et probablement suffisamment mince pour que le séisme politique que serait une victoire de Le Pen ne puisse être entièrement écarté."

Le dollar australien était en retrait à 0,7403 $, la baisse des prix du pétrole ayant pesé sur la devise liée aux matières premières. Le dollar néo-zélandais était également en baisse à 0,6807 $, avant une réunion très surveillée de la Reserve Bank of New Zealand au cours de laquelle une hausse des taux de 50 points de base est envisagée. [RBNZWATCH]

La livre sterling a baissé légèrement à 1,30155 $.