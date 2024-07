Les actions américaines ont été mitigées mardi, l'indice Dow Jones s'appuyant sur le record historique atteint lundi à la clôture, après que des données solides sur les ventes au détail ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine est sur le point d'assouplir ses taux d'intérêt.

Le S&P 500 a également progressé, mais les valeurs de croissance à forte capitalisation, menées par Nvidia Corp et Microsoft Corp, ont tiré le Nasdaq, à forte composante technologique, vers le bas.

Les petites capitalisations sensibles à l'économie ont poursuivi leur progression. L'indice Russell 2000 a enregistré une cinquième journée consécutive de hausse supérieure à 1 %, sa plus longue série de gains depuis avril 2000. L'indice était en hausse de 2,9 %, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2022.

Les actions du secteur des transports du Dow Jones ont également surpassé les indices plus larges, les investisseurs se concentrant de plus en plus sur les secteurs sous-évalués du marché.

Les actions de valeur, qui ont sous-performé leurs homologues de croissance et l'indice S&P 500 depuis le début de l'année, ont bondi de 1,3 %.

"Cette rotation souligne la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt dès le mois de septembre", a déclaré Greg Bassuk, PDG d'AXS Investments à New York. "Les sociétés à petite capitalisation sont parmi les mieux placées pour bénéficier des baisses de taux, et aujourd'hui, nous constatons que les bénéfices sont solides, l'économie résiliente et la confiance en une baisse des taux en septembre est élevée".

Parmi les données économiques publiées mardi, le département du commerce a fait état de ventes au détail plus élevées que prévu. Cela a rassuré sur le fait que les consommateurs, responsables d'environ 70 % du produit intérieur brut des États-Unis, sont restés résistants malgré une politique monétaire restrictive, et a apaisé les craintes que des taux d'intérêt élevés ne fassent basculer l'économie dans la récession.

"Nous nous trouvons actuellement dans un environnement idéal, avec une baisse de l'inflation, une économie qui continue de bien fonctionner et des bénéfices des entreprises légèrement supérieurs aux prévisions", a déclaré Oliver Pursche, premier vice-président de Wealthspire Advisors, à New York.

La saison des résultats du deuxième trimestre s'accélère.

UnitedHealth Group a bondi de 5,9 % après avoir annoncé un bénéfice supérieur au consensus, ce qui a permis à l'indice Dow Jones et à l'indice S&P 500 des soins de santé d'atteindre des sommets inégalés.

Le bénéfice du deuxième trimestre de Bank of America a dépassé les attentes et les commissions de souscription ont augmenté à la suite de la reprise des marchés financiers. La deuxième banque américaine a également donné des prévisions optimistes en matière de revenus nets d'intérêts, ce qui a fait grimper ses actions de 5,7 %.

Morgan Stanley a augmenté de 1,1 %, même si la banque d'investissement a affiché des revenus décevants dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Charles Schwab a chuté de 8,6 % après avoir fait état d'une baisse des revenus d'intérêts.

À 14h14 ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 664,62 points, soit 1,65%, pour atteindre 40 876,34, le S&P 500 a gagné 19,29 points, soit 0,34%, pour atteindre 5 650,51 et le Nasdaq Composite a chuté de 40,90 points, soit 0,22%, pour atteindre 18 431,67.

Sur les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les valeurs industrielles ont enregistré les gains les plus importants en pourcentage, tandis que les technologies et les services de communication ont été les deux seuls à être en territoire négatif.

Match, la société mère de Tinder, a bondi de 7,8 % après avoir appris que l'investisseur activiste Starboard détenait une participation de plus de 6,5 % dans l'entreprise.

Interactive Brokers et J.B. Hunt Transport Services étaient parmi ceux qui devaient publier leurs résultats après la cloche.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 3,90 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,91 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 88 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 277 nouveaux records et 28 nouveaux records à la baisse.