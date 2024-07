(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les ventes au détail de juin sont plus élevées que prévu

* Les bénéfices de BofA dépassent les attentes

* L'investisseur activiste Starboard a augmenté sa participation dans le capital de Match.

* Les indices : Dow en hausse de 1,43%, S&P en hausse de 0,24%, Nasdaq en baisse de 0,35%.

16 juillet (Reuters) -

Les petites capitalisations sensibles aux taux d'intérêt ont tiré Wall Street vers le haut mardi après que les données sur les ventes au détail n'ont guère atténué les espoirs d'une baisse des taux en septembre, tandis que les résultats de UnitedHealth ont propulsé le Dow Jones à un niveau record.

UnitedHealth Group a bondi de 5,1 % suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre. L'action a été la plus forte hausse de l'indice Dow et a permis à l'indice S&P 500 des soins de santé d'atteindre un niveau record.

Un rapport du Département du Commerce a montré que

les ventes au détail

sont restées inchangées en juin, alors que l'on s'attendait à une baisse de 0,3 %. Les ventes au détail sans les automobiles ont fait un bond de 0,4 %, alors que les prévisions tablaient sur une stagnation.

Toutefois, les opérateurs ont continué à tabler sur une réduction des taux d'ici septembre, les probabilités d'une réduction de 25 points de base s'élevant à 93 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Ces paris ont permis de délaisser les grandes capitalisations technologiques au profit des secteurs du marché qui ont été à la traîne de l'indice de référence cette année, l'indice des petites capitalisations Russell 2000 ayant progressé de 2,4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2022, et l'indice S&P 500 Value ayant gagné 1,1 %.

"Les petites capitalisations ont été confrontées à la hausse des taux d'intérêt pendant un certain temps. À l'heure actuelle, cette situation est déjà dans le rétroviseur. Les États-Unis sont sur le point de réduire leurs taux, probablement lors de la réunion de septembre de la Fed", a déclaré Jason Pride, responsable de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede.

Le Russell 2000 est en passe de connaître sa cinquième séance consécutive de hausse de 1 % ou plus, la première depuis plus de quatre ans. D'autres secteurs sensibles à l'économie, tels que l'industrie, les matériaux et l'immobilier, ont également progressé.

Ce mouvement est potentiellement annonciateur d'une rotation durable des grandes valeurs technologiques vers les secteurs les moins performants du marché, ce que de nombreux participants ont appelé de leurs vœux alors même que les valeurs technologiques ont propulsé Wall Street vers des sommets record cette année.

La plupart des grandes capitalisations ont reculé, Nvidia, Microsoft et Meta Platforms perdant chacun plus de 1 %. L'indice S&P des technologies de l'information a été en tête des baisses sectorielles.

"À court terme, il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait de la volatilité entre les deux camps - les grandes sociétés à forte croissance et le reste du marché... mais nous allons probablement nous éloigner en moyenne des sociétés à forte capitalisation", a déclaré M. Pride.

Parmi les autres résultats d'entreprises, Bank of America a bondi de 5,3 % après avoir annoncé des prévisions de revenus nets d'intérêts optimistes et un bénéfice supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, ce qui a permis à l'indice S&P 500 des valeurs financières d'atteindre un niveau record.

Morgan Stanley a augmenté de 2,7 % à la suite de ses résultats, tandis que Charles Schwab a chuté de 8,7 % après avoir enregistré une baisse de son revenu net.

À 12:21 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 575,90 points, soit 1,43%, à 40 787,62, le S&P 500 était en hausse de 13,79 points, soit 0,24%, à 5 645,01, et le Nasdaq Composite était en baisse de 64,84 points, soit 0,35%, à 18 407,73.

Match, propriétaire de Tinder, a bondi de 9,1 % après un rapport selon lequel l'investisseur activiste Starboard détient une participation de plus de 6,5 % dans la société.

Interactive Brokers et J.B. Hunt Transport Services étaient parmi ceux qui devaient publier leurs résultats après la clôture des marchés.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,80 contre 1 sur le NYSE, et de 2,86 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 84 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 260 nouveaux plus hauts et 24 nouveaux plus bas.