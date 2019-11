Le Dow Jones finit stable, Nasdaq et S&P en repli

Le Nasdaq et le S&P ont souffert de l'incertitude planant sur le dossier commercial, alors que le Dow Jones profitait d'un bond de plus de 4,5% de l'action Boeing, qui a annoncé tabler sur une reprise des vols du 737 MAX dès janvier prochain, pour rester en territoire positif.

Le Dow Jones a ainsi fini en hausse de 0,04% (10,25 points) à 27.691,49.

Le S&P-500 a perdu 6,07 points, soit -0,20%, à 3.087,01.

Le Nasdaq Composite a cédé 11,04 points (-0,13%) à 8.464,28 points.

Les doutes persistants sur l'issue des discussions commerciales sino-américaines, après les déclarations de Donald Trump expliquant que Washington ne signerait un accord avec la Chine qu'à la condition qu'il soit favorable aux Etats-Unis, expliquent la prudence des investisseurs.

Aux valeurs, outre Boeing, Walgreens Boots Alliance s'est illustré en prenant 5,08%, la plus forte hausse du Dow Jones, en réaction aux informations de Bloomberg selon lesquelles le groupe de pharmacies et de "drugstores" a été approché par KKR (+0,3%) en vue d'un rachat par endettement (LBO) qui serait le plus important jamais lancé.

(Lewis Krauskopf; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)