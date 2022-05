Le FBI a recensé 61 incidents de "tireurs actifs" l'année dernière, soit une augmentation de 52 % par rapport à 2020.

Le total de 2021, réparti sur 30 États, était 52 % plus élevé que celui de 2020 et environ le double de chacune des trois années précédentes, selon le FBI.

L'agence définit un tireur actif comme une personne engagée dans le meurtre ou la tentative de meurtre de personnes dans un espace public de manière apparemment aléatoire.

Les commerces ont représenté un peu plus de la moitié de tous les incidents de ce type l'année dernière, qui a également été marquée par une tendance émergente de "tireurs actifs itinérants" ouvrant le feu dans plusieurs endroits, comme ce fut le cas d'un tireur qui a attaqué plusieurs spas de jour dans la région d'Atlanta, a déclaré le FBI.

L'année dernière, le carnage des tireurs actifs a fait 103 morts et 140 blessés, selon le rapport. En revanche, le FBI a dénombré 40 attaques par fusillade active dans 19 États qui ont fait 38 morts et 126 blessés en 2020, une année qui a coïncidé avec l'apogée des restrictions de la vie sociale et économique dues à la pandémie de coronavirus.

Les comparaisons avec les années récentes sont fortement biaisées par les données de 2017, année où un tireur a ouvert le feu sur un festival de musique en plein air à Las Vegas depuis la fenêtre d'une tour d'hôtel, tuant 56 personnes et en blessant des centaines d'autres en un seul incident.

L'attaque de Las Vegas a contribué à elle seule à faire grimper le bilan annuel des victimes de 2017 - 143 morts et 591 blessés - à un niveau record, même s'il n'y a eu que 31 fusillades actives cette année-là, soit environ la moitié du nombre de 2021.

Aussi élevé que soit le bilan de l'année dernière, il ne se classe que comme la septième année la plus meurtrière en matière d'incidents de fusillade active depuis 2000, première année pour laquelle les chiffres du FBI sont disponibles. Néanmoins, elle marque le plus grand nombre d'attaques de ce type jamais enregistré, ne dépassant que les 40 enregistrées en 2020.

La Californie, malgré des lois sur les armes à feu parmi les plus strictes du pays, a été à l'origine de plus d'incidents de fusillade active que tout autre État l'an dernier, soit six sur 61, suivie du Texas et de la Géorgie avec cinq chacun, selon le rapport.

L'incident le plus meurtrier de 2021 a été la fusillade de masse à l'épicerie Kings Soopers de Boulder, dans le Colorado, dans laquelle 10 victimes ont péri. Huit personnes ont été tuées et sept blessées dans un établissement FedEx à Indianapolis.

Le FBI a fait remarquer que son rapport sur les tireurs actifs n'englobe pas toutes les violences par armes à feu ni même toutes les fusillades de masse.

Sont exclus des données les actes de violence liés aux gangs ou à la drogue, les incidents définis strictement comme des disputes domestiques, les prises d'otages isolées ou les tirs croisés d'autres actes criminels, a précisé le FBI.

