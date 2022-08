Le FBI a retiré des documents top secrets du domicile de Trump, selon le WSJ.

Les agents du FBI ont pris une vingtaine de boîtes d'objets, des classeurs de photos, une note manuscrite et l'obligation de clémence de l'allié de M. Trump, Roger Stone, selon une liste d'objets retirés de la propriété, a rapporté le Journal. La liste comprend également des informations sur le "Président de la France", a-t-il rapporté.

La liste des documents est contenue dans un document de sept pages qui comprend également le mandat de perquisition des lieux accordé au FBI par le juge d'instance américain Bruce Reinhart, a indiqué le journal. La liste ne donne pas plus de détails sur la substance des documents, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée de vendredi, M. Trump a démenti un rapport du Washington Post selon lequel la perquisition du FBI à son domicile de Mar-a-Lago visait à trouver d'éventuels documents classifiés liés aux armes nucléaires, écrivant sur son compte de médias sociaux que "la question des armes nucléaires est un canular".

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement le rapport du Washington Post. Garland a refusé de détailler publiquement la nature de l'enquête.

La perquisition au domicile de M. Trump a marqué une escalade significative dans l'une des nombreuses enquêtes fédérales et étatiques auxquelles il est confronté depuis qu'il est au pouvoir et dans ses affaires privées, y compris une enquête distincte menée par le ministère de la Justice sur une tentative ratée des alliés de M. Trump de renverser l'élection présidentielle de 2020 en soumettant de fausses listes d'électeurs.

Dans un geste rare, Garland a annoncé jeudi que le ministère avait demandé à Reinhart de desceller le mandat qui a autorisé la perquisition du FBI à Mar-a-Lago. Cette décision fait suite à l'affirmation de M. Trump selon laquelle cette perquisition était une vengeance politique et à sa suggestion, sans preuve, que le FBI pourrait avoir placé des preuves contre lui.

Reinhart a imposé un délai de 15 heures EDT (1900 GMT) aux procureurs pour lui faire savoir si l'équipe juridique de Trump s'opposera à la levée des scellés du mandat.

PUBLIER LES DOCUMENTS

Tard jeudi, Trump a publié une déclaration sur les médias sociaux disant qu'il n'a pas l'intention de s'opposer à sa divulgation.

"Libérez les documents maintenant !" a écrit Trump.

Le mandat de perquisition et de saisie signé par Reinhart montre que les agents du FBI ont cherché à fouiller "le bureau 45", ainsi que "toutes les salles de stockage et toutes les autres pièces ou zones dans les locaux utilisés ou disponibles pour être utilisés par (l'ancien président) et son personnel et dans lesquels des boîtes ou des documents pourraient être stockés, y compris toutes les structures ou bâtiments sur la propriété", a rapporté le Wall Bourse Journal.

Il ajoute que les agents du FBI ont recueilli quatre ensembles de documents top secret, trois ensembles de documents secrets et trois ensembles de documents confidentiels.

L'enquête sur le retrait des documents par Trump a débuté cette année, après que la National Archives and Records Administration, une agence chargée de sauvegarder les documents présidentiels qui appartiennent au public, ait saisi le département.

Vendredi, les membres républicains de la commission du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à M. Garland et au directeur du FBI, Chris Wray, de publier l'affidavit qui sous-tend le mandat, affirmant que le public doit savoir.

"Étant donné que de nombreuses autres options s'offraient à eux, nous sommes très inquiets de la méthode qui a été utilisée pour faire une descente à Mar-a-Lago", a déclaré à la presse le représentant Michael Turner, principal républicain de la commission.

Si l'affidavit reste scellé, "cela laissera encore de nombreuses questions sans réponse", a ajouté M. Turner.

En février, l'archiviste des États-Unis David Ferriero a déclaré aux législateurs de la Chambre que son agence avait été en communication avec Trump tout au long de l'année 2021 au sujet du retour de 15 boîtes de documents. Il a fini par les rendre en janvier 2022.

À l'époque, les Archives nationales étaient encore en train de procéder à un inventaire, mais elles ont eu l'obligation de noter que certaines des boîtes contenaient des éléments "marqués comme des informations de sécurité nationale classifiées." Trump a précédemment confirmé qu'il avait accepté de rendre certains documents aux Archives, qualifiant cette démarche de "processus ordinaire et de routine." Il a également affirmé que les Archives "n'ont rien 'trouvé'".

Dans un autre domaine, M. Trump a refusé mercredi de répondre aux questions lors d'une comparution devant le procureur général de l'État de New York dans le cadre d'une enquête civile sur les pratiques commerciales de sa famille, invoquant son droit constitutionnel contre l'auto-incrimination.