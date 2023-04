Le FBI déclare que la Chine et l'Iran utilisent de nouvelles tactiques pour harceler les critiques sur le sol américain

Aujourd'hui à 22:09 Partager

La Chine et l'Iran sont de plus en plus audacieux dans leurs tentatives de réduire au silence les dissidents sur le sol américain et d'influencer la politique des États-Unis, a averti le FBI mercredi.

Lors d'une conférence de presse sur la répression transnationale, les responsables du contre-espionnage du FBI ont exhorté les victimes à se manifester, en indiquant que le bureau suivait une tendance croissante des régimes autoritaires étrangers à enfreindre les lois américaines pour intimider certaines communautés. Les fonctionnaires ont déclaré que les gouvernements ont parfois eu recours à des enquêteurs privés pour surveiller les dissidents et que plusieurs affaires pénales ont été engagées par des procureurs fédéraux concernant leur utilisation. "Il s'agit en grande partie de nouvelles tactiques et de lignes franchies que la Chine et l'Iran n'ont pas encore franchies sur le sol américain lors d'enquêtes précédentes", a déclaré un responsable du contre-espionnage du FBI. Il a ajouté que le FBI espérait sensibiliser à ces tendances et alerter le secteur des enquêteurs privés ainsi que les services de police locaux et nationaux. Les objectifs des programmes de répression transnationaux sont multiples et visent en temps utile à influencer les décisions politiques des États-Unis par le biais de "tactiques d'influence malveillantes". "Nous avons vraiment constaté un point d'inflexion dans les tactiques et les outils, ainsi que dans le niveau de risque et le niveau de menace qui ont changé au cours des dernières années", a déclaré un autre responsable du contre-espionnage du FBI. La conférence de presse de mercredi a eu lieu deux jours seulement après l'arrestation par des agents fédéraux de deux résidents de New York soupçonnés d'exploiter un "poste de police secrète" chinois dans le quartier de Chinatown à Manhattan, dans le cadre d'une vaste opération de répression menée par le gouvernement américain à l'encontre de Pékin, qui aurait pris pour cible des dissidents. Safeguard Defenders, une organisation de défense des droits de l'homme basée en Europe, a publié ces derniers mois des rapports révélant la présence de dizaines de "stations de service" de la police chinoise dans les grandes villes du monde, y compris à New York et à Los Angeles. Les responsables du FBI ont refusé de commenter l'affaire de New York ou de parler d'autres enquêtes en cours.