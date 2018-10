Communiqué de presse



Le FCP Vatel Flexible accroît son exposition

aux obligations Corporate



Les gérants maintiennent leur confiance dans les managements des sociétés détenues.

Paris, le 15 octobre 2018 – La baisse des small caps a légèrement pesé sur la valorisation du fonds, qui enregistre un repli de 2,2% sur le trimestre. Le prix de la part C s'élevait à 157,99 € au 28/09/2018.

Dans un environnement de marché négatif, le FCP Vatel Flexible a réduit son exposition aux actions de 33,7% à 27% et augmenté son exposition aux obligations d'entreprises de 67,39% à 71,35% de son actif net.

Les cinq principales lignes d'actions ne pèsent plus que 16,19% de l'actif net et les cinq principales lignes obligataires 26,90%. Le fonds compte actuellement 17 lignes actions et 33 lignes obligataires.

Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse de – 2,91%. Cette performance négative est largement due à la baisse des titres de small caps dans lesquelles le fonds est investi. Les gérants ont rencontré le cas échéant les managements des sociétés concernées et restent confiants dans leurs perspectives respectives.

La volatilité sur le marché obligataire a été mise à profit pour accroître l'exposition globale du portefeuille, ouvrir de nouvelles lignes et prendre quelques bénéfices.

Depuis sa création en 2010, le FCP Vatel Flexible est en ligne avec son objectif de performance annuelle de 6 %.

Le FCP conserve ses 5 étoiles Morningstar et Quantalys et fait partie du 1er quartile sur 8 ans.

Vatel Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de placement recommandée. La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier entre 0 et 100% :

sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 250 M€ : entre 0 et 80% de l'actif, avec une fourchette cible à 40% ;

sélection d'OPCVM de droit français de catégories : entre 0 et 100% de l'actif.

sélection d'obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100%

Du fait de sa faible volatilité et de son exposition modérée en actions de small caps, le profil de risque du FCP Vatel Flexible est désormais évalué au niveau 4 sur l'échelle de 7 du DICI.

Vatel Flexible est accessible sur différents contrats d'assurance-vie de Spirica.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 350 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 et 2018 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small Caps Flexible, rebaptisé depuis Vatel Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : http://www.vatelcapital.com/



Contact Vatel Capital :

24 rue de clichy, 75009 Paris

Tél : +33 1 40 15 61 77

contact@vatelcapital.com

Contact Presse :

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

Tél : +33 (0) 81 70 96 33 | +33 (0)6 71 91 18 83

jpmocci@ulysse-communication.com

Fabio Marquetty

Tél : +33 (0)1 81 70 96 32 | +33 (0)6 28 45 40 97

fmarquetty@ulysse-communication.com

