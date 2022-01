Le FCP Vatel Flexible enregistre une performance annuelle record depuis sa création

Le fonds a affiché un gain de 23,2% en 2021, dépassant ainsi significativement son objectif de 6% annuel capitalisé sur 10 ans

Référencement chez 5 grands assureurs Français et sur la première plateforme indépendante d'assurance-vie

Paris, le 13 janvier 2022 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce que son fonds flexible enregistre désormais une performance de 122,6 % depuis sa création en 2010.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et pour la deuxième année consécutive, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) a enregistré une performance nettement supérieure à la moyenne du marché.

Après une hausse de 14,8% en 2020, la valeur liquidative du fonds a affiché une progression annuelle record de 23,2% en 2021. A fin décembre, le FCP Vatel Flexible dépassait ainsi le seuil des 50 M€ d'encours sous gestion et son objectif de performance de 6% annuel capitalisé.

Déjà référencé chez 5 grands assureurs de la place (Generali Patrimoine, Intencial Patrimoine (Groupe Apicil), AG2R La Mondiale Partenaires, Spirica, Cardif France), le fonds est désormais disponible sur la première plateforme indépendante d'assurance-vie Nortia.

La stratégie du FCP Vatel Flexible repose sur une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 80 %. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes :

Sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 1 000 M€ : entre 0 et 80% de l'actif ;

Sélection d'obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100 %.

Au 31 décembre 2021, l'allocation du fonds était répartie entre 64,5% d'actions et 33,9% d'obligations. Parmi les principales valeurs détenues en portefeuille figuraient Bilendi, Derichebourg, Assystem, Pharmagest et Cegelec.

Régulièrement primé, le FCP Vatel Flexible est classé 5 étoiles Morningstar et 5 étoiles Quantalys dans sa catégorie. Par ailleurs, le fonds a été, pour la troisième fois, récompensé au Lipper Fund Award en 2021.

Par ailleurs, le FCP Vatel Flexible a obtenu, en avril 2021, le label « Relance ». Ce label d'État permet aux épargnants et investisseurs professionnels d'identifier les organismes de placement collectifs (OPC) apportant une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotées ou non, et ainsi de mobiliser l'épargne pour la relance.

A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec près de 500 M€ d'actifs sous gestion, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté ». En 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award.

En mars 2020, Vatel Capital est élue 2ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital Investissement" du journal Investissements Conseils.

En 2020 et 2022, Vatel Capital occupe la 2ème place du palmarès de Gestion de Fortune dans la catégorie Capital Investissement.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com

