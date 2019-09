Le FEI investit dans un fonds géré par Schelcher Prince Gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Fonds européen d’investissement (FEI) investit 40 millions d'euros dans le compartiment PME de SP EuroCréances 2018, un fonds de dette privée visant des crédits de premier rang assortis de garanties accordés à des PME françaises et géré par l’équipe dette privée de Schelcher Prince Gestion.Il s'agit de l'un des tout premiers investissements, et le deuxième en France, réalisé par le Fonds européen d'investissement dans le cadre du programme " Crédit privé dédié aux PME ", le nouveau programme d'investissement pour les fonds de dette qui combine des ressources du FEI et du Plan d'investissement pour l'Europe (ou Plan Juncker), pour un montant de 1 milliard d'euros.Le programme " Crédit privé dédié aux PME " a pour objectif d'encourager l'investissement institutionnel privé à l'appui de solutions de financement sur mesure davantage axées sur le marché pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire européennes.SP EuroCréances 2018 promeut une approche paneuropéenne de l'investissement en ciblant les PME dans différents États membres de l'UE (Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas). Le fonds s'adresse à une base internationale d'investisseurs, centrée sur la France et l'Europe de l'Ouest.