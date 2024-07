Le Fonds monétaire international (FMI) accordera à la Papouasie-Nouvelle-Guinée un accès immédiat à environ 125 millions de dollars, a déclaré le FMI dans un communiqué vendredi, à la suite de la deuxième revue de son conseil d'administration qui a souligné "l'engagement ferme des autorités en faveur des réformes".

"Le programme continuera à soutenir le programme de réforme de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à aider à protéger les personnes vulnérables et à favoriser une croissance inclusive, en mettant l'accent sur le renforcement de la viabilité de la dette, l'atténuation des pénuries de devises et le renforcement de la gouvernance et des cadres de lutte contre la corruption", a écrit le FMI. (Reportage de Susan Heavey ; Rédaction d'Eric Beech)