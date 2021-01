Le FMI anticipe une croissance de 5,5% en France en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué mardi dans son dernier rapport sur l'économie française anticiper une croissance de 5,5% du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2021, après une contraction attendue autour de 9% en 2020. En octobre dernier, le FMI anticipait une hausse de 6% du PIB français en 2021 et une contraction de 9,8% en 2020.

"La reprise en 2021 devrait être incomplète", en raison des effets persistants de la pandémie et des incertitudes entourant notamment les nouveaux variants du virus et la lenteur du déploiement des vaccins, prévient le FMI dans son rapport, en soulignant que la France est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19.

"A mesure que l'économie se redressera, le soutien de l'Etat français devrait davantage cibler les ménages et les entreprises les plus touchées par la crise, "afin de faciliter la restructuration économique et de contenir les coûts budgétaires", estime le FMI.

Bien que la faiblesse des taux d'intérêt offre une marge de manœuvre budgétaire nécessaire, le Fonds souligne que "la trajectoire budgétaire à moyen terme est difficile" et que les autorités françaises devraient "élaborer dès maintenant un plan de consolidation crédible - à mettre en œuvre uniquement lorsque la reprise sera solidement engagée - pour placer la dette sur une trajectoire résolument descendante à moyen terme".

January 19, 2021 09:45 ET (14:45 GMT)