Le FMI approuve le déblocage immédiat de 216 millions de dollars au Sénégal

Le conseil d'administration du FMI a également augmenté l'accès total à la facilité de crédit de 18 mois du Sénégal à environ 777 millions de dollars, contre 650 millions de dollars initialement approuvés en juin 2021, a-t-il précisé.

Les autorités sénégalaises prennent des mesures temporaires et ciblées pour soutenir les plus vulnérables et stabiliser les prix des denrées alimentaires, tout en préservant la viabilité de la dette, a indiqué le FMI.

"Les résultats du programme ont été globalement satisfaisants malgré un environnement difficile", a déclaré Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim du FMI.

"L'économie sénégalaise est entrée en 2022 avec une forte dynamique de croissance, mais les retombées de la guerre en Ukraine entravent ce rebond."

La dette publique devrait atteindre 75 % du PIB en 2022, selon le communiqué.