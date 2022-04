Le FMI approuve une nouvelle ligne de crédit flexible de 9,8 milliards de dollars pour la Colombie

"La Colombie remplit les conditions requises pour bénéficier de la (FCL) en raison de ses fondamentaux économiques et de ses cadres politiques institutionnels très solides, ainsi que de ses antécédents de mise en œuvre de politiques très fortes et de son engagement à maintenir ces politiques", a déclaré le Fonds.

Le pays andin a tiré pour la dernière fois environ 5,4 milliards de dollars en décembre 2020 d'un accord de FCL approuvé plus tôt cette année-là pour faire face à la pandémie de COVID-19, et ne s'est pas retiré des FCL approuvées en 2016 et 2018, selon les données du FMI.

Le Fonds a déclaré que la Colombie reste vulnérable aux risques externes, notamment aux pressions inflationnistes et à une flambée des primes de risque, et que cette nouvelle ligne de crédit renforcera la confiance du marché dans l'exportateur de pétrole.

La banque centrale de Colombie a applaudi l'approbation et a déclaré qu'elle servait de coussin en cas d'urgence, avec les 58 milliards de dollars de réserves internationales du pays.

"La ligne est de précaution et, en principe, ce sont des ressources qui ne seront pas utilisées, mais il est très important de les avoir en cas de situation de crise occasionnée par des circonstances extérieures à notre pays", a déclaré le chef du conseil de la banque centrale, Leonardo Villar.

"Ce sont des ressources qui font que les investisseurs internationaux, les créanciers internationaux sont prêts à nous prêter quand nous en avons besoin parce qu'ils savent que nous avons ce coussin pour les circonstances inattendues", a-t-il ajouté.

L'économie colombienne a connu une croissance record de 10,6 % l'année dernière, après une contraction de 6,8 % en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement prévoit que l'économie augmentera de 5 % cette année.