Le FMI crée un compte administré pour permettre aux donateurs de financer l'Ukraine

Le conseil d'administration du FMI a approuvé la création du nouveau compte vendredi après que le gouvernement canadien ait proposé de débourser jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens par le biais de ce véhicule, qui sera administré par le FMI.

Le compte permettra aux donateurs de fournir des subventions et des prêts pour aider le gouvernement ukrainien à répondre aux besoins de sa balance des paiements et de son budget et à stabiliser son économie alors qu'il continue à se défendre contre l'invasion meurtrière de la Russie.

La Russie qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale".

"Les donateurs bénéficieront de l'infrastructure éprouvée du FMI pour effectuer rapidement des paiements authentifiés", a déclaré le FMI.

Passer par le créancier mondial permettra de geler les dons à l'Ukraine en cas de prise de pouvoir par la Russie en Ukraine, selon les experts.

Les donateurs déposeront des devises de réserve ou des droits de tirage spéciaux, la propre devise de réserve du FMI, sur le nouveau compte, qui déboursera ensuite ces ressources sous forme de dons ou de prêts sur le compte DTS de l'Ukraine auprès du fonds.

La semaine dernière, le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, a déclaré que son gouvernement recherchait environ 4 milliards d'euros (4,37 milliards de dollars) de financement étranger en plus des quelque 3 milliards d'euros qu'il a déjà reçus pour faire face à un déficit budgétaire.

Le mois dernier, les services du FMI ont déclaré que l'économie ukrainienne devrait se contracter de 10 % en 2022 en raison de l'invasion, mais ont averti que les perspectives pourraient s'aggraver fortement si le conflit se prolongeait.

Une source familière avec les plans a déclaré que des dons supplémentaires étaient attendus à la fois pour le compte du FMI et un compte séparé de la Banque mondiale créé pour l'Ukraine lors des réunions de printemps des deux institutions financières mondiales la semaine prochaine.

En mars, le FMI a également approuvé un décaissement de 1,4 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine dans le cadre de son instrument de financement rapide.

Les services du FMI continuent de collaborer étroitement avec les autorités sur leur réponse d'urgence aux bouleversements économiques provoqués par la guerre en Ukraine, a déclaré le Fonds.