Le FMI déclare avoir eu des entretiens "fructueux" avec une délégation du Ghana.

Le Ghana a sollicité l'aide financière du FMI en juillet, alors que les investisseurs étrangers se débarrassaient de sa dette et que des manifestations de rue éclataient en raison de la flambée des prix.

"La délégation ghanéenne et les services du FMI ont eu des discussions très fructueuses sur le programme de croissance économique post-COVID des autorités et sur les politiques et réformes associées qui pourraient être soutenues par un nouvel accord du FMI", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les deux parties se sont rencontrées début octobre mais une équipe du fonds a déclaré qu'il fallait travailler davantage sur une analyse de la viabilité de la dette.

Le FMI a déclaré jeudi qu'elles avaient bien progressé dans l'identification de politiques spécifiques qui permettraient de rétablir la stabilité macroéconomique et de jeter les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive.

"Les discussions se poursuivront dans les semaines à venir, et une mission de suivi aura lieu rapidement", a déclaré le fonds.

Les décideurs ghanéens ont pris des mesures pour faire face à la détérioration rapide de l'économie, notamment en réduisant les dépenses et en appliquant des hausses agressives des taux d'intérêt.

Cependant, l'inflation des prix à la production au Ghana s'est établie à 45,6 % en glissement annuel en septembre, contre un chiffre révisé de 39,7 % en août, a indiqué mercredi le service des statistiques, après un exercice de rebasement assisté par le FMI.

Le cedi ghanéen a chuté de plus de 40 % cette année, mettant à rude épreuve les importateurs de matières premières et de produits transformés. L'inflation des prix à la consommation a atteint un nouveau record en 21 ans de 37,2 % en septembre, en raison de la flambée des coûts d'importation.