La Banque du Japon pourrait aider à prévenir les changements brusques de politique ultérieurement en permettant une plus grande flexibilité dans le contrôle de la courbe des rendements obligataires, a déclaré le Fonds monétaire international dans son rapport sur la stabilité financière mondiale publié mardi.

Dans le cadre du contrôle de la courbe des rendements (YCC), la BOJ guide le rendement des obligations d'État à 10 ans autour de 0 % dans le cadre des efforts visant à atteindre durablement son objectif d'inflation de 2 %.

La décision de la banque centrale en décembre d'élargir la bande de tolérance autour de l'objectif de rendement a augmenté les paris du marché sur une nouvelle modification à court terme ou la fin du YCC.

Les modifications de la politique de contrôle des rendements de la BOJ peuvent affecter les marchés financiers par le biais des taux de change, des primes à terme sur les obligations souveraines et des primes de risque mondiales, a déclaré le FMI.

"Si l'assouplissement de la politique de contrôle de la courbe des rendements pourrait avoir des répercussions sur les marchés financiers mondiaux, un tel changement est non seulement justifié pour atteindre les objectifs de la politique monétaire, mais il pourrait aussi permettre d'éviter des changements brusques de politique plus tard qui pourraient déclencher des retombées plus importantes", a déclaré le FMI dans le rapport.