Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré qu'il était essentiel que le Sri Lanka parvienne rapidement à des accords définitifs avec ses prêteurs officiels et à un accord avec ses créanciers privés externes, après avoir conclu une visite de son personnel dans la nation insulaire vendredi.

Ayant reçu un accord de prêt de sauvetage de 2,9 milliards de dollars du Fonds, le pays d'Asie du Sud est sur la voie du redressement après la pire crise financière qu'il ait connue en sept décennies.

"Le programme de réforme économique mis en œuvre par les autorités sri-lankaises donne les premiers signes de reprise", a déclaré le FMI dans un communiqué. "Toutefois, des défis subsistent car ces améliorations doivent se traduire par une amélioration des conditions de vie de la population sri-lankaise.

Au début de l'année, le Sri Lanka a dû augmenter sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15 % à 18 % pour atteindre les objectifs de recettes fixés dans le cadre du programme quadriennal du FMI.

Le FMI a déclaré que des progrès rapides vers l'introduction d'un impôt foncier progressif sont également essentiels pour assurer un partage équitable de la charge tout en soutenant la consolidation basée sur les recettes.

Il a ajouté que les mesures de politique fiscale doivent s'accompagner d'un renforcement de l'administration, d'une suppression des exemptions et d'une élimination active de l'évasion fiscale afin de rendre les réformes plus durables et de renforcer la confiance des créanciers, qui soutiendront les efforts du Sri Lanka pour rétablir la viabilité de sa dette.

"Il est essentiel de conclure rapidement des accords définitifs avec les créanciers officiels et de trouver une solution avec les créanciers privés extérieurs", a ajouté Peter Breuer, chef de la mission principale du FMI au Sri Lanka.

Le Sri Lanka doit également s'efforcer de convertir les négociations en cours avec les détenteurs d'obligations en accords de principe et d'achever le processus avant le deuxième examen qui aura lieu au printemps, a déclaré M. Breuer.

En novembre, un groupe de créanciers détenant des obligations internationales du Sri Lanka avait déclaré qu'il se félicitait de l'accord de restructuration de la dette conclu entre le pays et ses créanciers officiels, mais qu'il regrettait le manque de transparence des accords conclus jusqu'à présent.

Le FMI a déclaré dans un communiqué qu'il évaluera formellement les progrès du Sri Lanka par rapport aux paramètres fixés lors de la deuxième revue.

Par ailleurs, M. Breuer a déclaré que la bonne gouvernance en matière de politique budgétaire était importante pour la poursuite du redressement de l'économie et a ajouté que le gouvernement publierait son plan d'action à ce sujet en février.

Le FMI a déclaré que le Sri Lanka devait poursuivre ses réformes.

"Il est nécessaire de maintenir le cap sur le programme de réformes pour que cette stabilisation évolue vers une croissance stable et généralisée qui garantira une reprise économique complète et durable au bénéfice de la population", a déclaré le FMI dans son communiqué.