Le Fonds monétaire international (FMI) a pris contact avec les camps des candidats à la présidence argentine Javier Milei et Patricia Bullrich pour coordonner des réunions, a déclaré mardi une source proche du Fonds.

Milei, un libertaire d'extrême droite qui avait déjà parlé de cette approche à une radio locale, a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections primaires du week-end dernier, tandis que Bullrich, une conservatrice pure et dure, a remporté le concours interne du principal parti d'opposition, qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix.

L'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, qui a rencontré le personnel et les responsables du fonds par le passé, complète les trois principaux candidats à l'élection d'octobre.

Le FMI a déclaré par l'intermédiaire d'un fonctionnaire, sans nommer Milei ou Bullrich, qu'il s'engageait régulièrement avec un éventail de parties prenantes et que "dans le cas des candidats à la présidence, ces engagements permettent également au personnel de mieux comprendre les aspects clés des futures politiques économiques potentielles".

L'Argentine, premier débiteur du FMI après des années de crise économique, a vu l'inflation atteindre des taux à trois chiffres, les épargnants ayant perdu confiance dans la monnaie, ce qui a poussé près de quatre personnes sur dix en dessous du seuil de pauvreté.

Le peso argentin a atteint mardi un niveau record de 720 pour un dollar dans les échanges parallèles, soit plus du double du taux officiel de 350. (Reportage de Rodrigo Campos et Gabriella Borter ; Rédaction de Barbara Lewis et Sandra Maler)