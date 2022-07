Le FMI espère reprendre bientôt les discussions de haut niveau sur le Sri Lanka -spokesman

"Nous espérons une résolution de la situation actuelle qui permettrait la reprise d'un dialogue sur un programme soutenu par le FMI", a déclaré le porte-parole du FMI, Gerry Rice, lors d'un point de presse prévu.

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa s'est enfui aux Maldives mercredi pour échapper à un soulèvement populaire sur le rôle de sa famille dans une crise économique dévastatrice, et était en dernier lieu à Singapour d'où il a envoyé une lettre de démission.

M. Rice a déclaré que le FMI dispose toujours de contreparties techniques au sein de la banque centrale et du ministère des finances, et qu'il espère pouvoir avoir des discussions de haut niveau avec les autorités pour entamer des discussions sur un programme "dès que possible".

Il a déclaré que tout nouveau programme de prêt pour le Sri Lanka nécessiterait des garanties adéquates sur la viabilité de la dette.