Le Fonds monétaire international (FMI) surveille activement la situation au Sénégal et espère une "résolution rapide" pour assurer la stabilité du pays, a déclaré jeudi Julie Kozack, porte-parole du FMI.

Le report de l'élection présidentielle sénégalaise du 25 février au 15 décembre a été jugé inconstitutionnel et les autorités sont sous pression pour que le scrutin se tienne le plus tôt possible avant la fin du mandat du président Macky Sall, le 2 avril.

La crise électorale a donné lieu à de violentes manifestations et à des mises en garde contre une dérive autoritaire dans l'une des démocraties les plus stables de l'Afrique de l'Ouest, frappée par un coup d'État. Toute contestation de la décision du Conseil constitutionnel risquerait d'aggraver les troubles.

"Nous suivons activement la situation au Sénégal. Nous sommes en contact avec les parties prenantes concernées et nous espérons qu'une solution rapide sera trouvée pour assurer la stabilité et le progrès économique du pays", a déclaré M. Kozack lors d'une conférence de presse régulière.