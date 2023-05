Le Fonds monétaire international (FMI) reste en contact avec les autorités pakistanaises afin d'ouvrir la voie à une réunion du conseil d'administration avant l'expiration d'un programme de financement à la fin du mois de juin, a déclaré le chef de la mission du FMI pour le Pakistan.

Normalement, une réunion du conseil d'administration sur la révision du programme nécessite un accord préalable au niveau des services du FMI, ce qui, dans le cas du Pakistan, permettrait de débloquer 1,1 milliard de dollars de financement pour ce pays d'Asie du Sud à court d'argent, dans le cadre d'une enveloppe de 6,5 milliards de dollars du FMI.

L'accord des services du FMI est retardé depuis novembre, et plus de 100 jours se sont écoulés depuis la dernière mission des services du FMI au Pakistan, soit le délai le plus long depuis au moins 2008.

Les commentaires du chef de mission Nathan Porter suggèrent que le conseil d'administration du FMI pourrait aller de l'avant et approuver le déblocage de la tranche.

"Cet engagement se concentrera sur le rétablissement du bon fonctionnement du marché des changes, l'adoption d'un budget pour l'exercice 24 conforme aux objectifs du programme et un financement adéquat", a déclaré M. Porter.

Dimanche, le ministre des finances Ishaq Dar a déclaré que le Pakistan partagerait les détails de son budget avec le Fonds. Il a ajouté qu'il souhaitait que le FMI procède à sa 9e revue avant le budget, qui doit être présenté au début du mois de juin, étant donné que toutes les conditions avaient déjà été remplies.

"Ils ont encore demandé d'autres choses, nous sommes prêts à les donner aussi, ils disent qu'ils doivent nous donner les détails du budget, nous les leur donnerons", a déclaré M. Dar dans une interview accordée à Geo TV.

Il a déclaré qu'il ne serait pas bon pour le Pakistan que le FMI combine les 9e et 10e examens du plan de sauvetage, ajoutant : "Nous ne le ferons pas, (nous) considérons cela comme (injuste)".

M. Porter a déclaré que, d'une manière générale, "pour surmonter les défis économiques et financiers actuels, le Pakistan devra déployer des efforts politiques et des réformes soutenus afin de retrouver une croissance forte et inclusive tirée par le secteur privé".

Bien que le FMI ne commente pas la politique intérieure, M. Porter a déclaré qu'il espérait "qu'une voie pacifique soit trouvée dans le respect de la Constitution et de l'État de droit", faisant référence à l'instabilité politique du Pakistan.