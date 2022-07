Le FMI estime que l'Égypte doit progresser en matière de réforme fiscale et structurelle

Dans une évaluation d'un accord de confirmation de 5,2 milliards de dollars conclu avec l'Égypte en 2020, le conseil d'administration du FMI a noté "la vulnérabilité persistante de l'Égypte due à une dette publique élevée et à des besoins de financement bruts importants".

"Des progrès décisifs sur des réformes budgétaires et structurelles plus profondes sont nécessaires pour stimuler la compétitivité de l'économie, améliorer la gouvernance et renforcer sa résilience face aux chocs", a déclaré le conseil d'administration dans un communiqué.

Les réformes doivent également favoriser le développement du secteur privé et réduire le rôle de l'État, précise le communiqué.

L'évaluation du conseil d'administration "devrait éclairer les discussions en cours sur l'engagement futur du Fonds avec l'Égypte", ajoute-t-il.

Au début du mois, le FMI a déclaré qu'il poursuivait les discussions avec l'Égypte en vue de convenir d'une facilité de financement étendue qui soutiendrait les politiques et les réformes économiques.

Le FMI a annoncé que l'Égypte avait fait une demande pour un nouveau programme en mars alors que le pays subissait une nouvelle pression financière en raison des retombées économiques de la guerre en Ukraine.