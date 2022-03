Le FMI estime que la guerre en Ukraine aura un "impact sévère" sur l'économie mondiale

Dans un communiqué, le créancier mondial a déclaré que la guerre en Ukraine faisait déjà grimper les prix de l'énergie et des céréales, et avait envoyé une vague de plus d'un million de réfugiés dans les pays voisins, tout en déclenchant des sanctions sans précédent contre la Russie.

"Alors que la situation reste très fluide et que les perspectives sont soumises à une extraordinaire incertitude, les conséquences économiques sont déjà très graves", a déclaré le FMI. "La guerre en cours et les sanctions associées auront également un impact sévère sur l'économie mondiale."