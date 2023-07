Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi qu'il était parvenu à un accord avec l'Argentine pour débloquer environ 7,5 milliards de dollars et achever les cinquième et sixième revues du programme de prêt de 44 milliards de dollars de ce pays en difficulté.

L'accord, qui doit encore être approuvé par le conseil d'administration du FMI, assouplit certaines exigences du programme parce qu'une sécheresse dévastatrice a créé un environnement économique "très difficile" en Argentine, ce qui a entraîné le non-respect de certains objectifs financiers à la fin du mois de juin.

Reuters a d'abord rapporté que l'accord combinerait les cinquième et sixième revues du programme du FMI pour l'Argentine, ce qui permettrait d'obtenir plus rapidement des fonds supplémentaires. Le FMI a indiqué que son conseil d'administration se réunirait pour examiner l'accord au cours de la deuxième quinzaine d'août.

Le Fonds a déclaré dans un communiqué que depuis la quatrième revue du programme de prêt en mars, la situation économique de l'Argentine est devenue très difficile en raison de l'impact plus important que prévu de la sécheresse, qui a eu un impact significatif sur les exportations et les recettes fiscales.

"Il y a également eu des dérapages et des retards dans la mise en œuvre des politiques, ce qui a contribué à une forte demande intérieure et à une balance commerciale plus faible", a ajouté le FMI.

Pour soutenir la demande de peso argentin, l'accord demande aux autorités de veiller à ce que les taux d'intérêt directeurs restent "suffisamment positifs en termes réels".

L'accord appelle à une accumulation plus progressive des réserves, avec un objectif d'environ 1 milliard de dollars d'ici la fin de 2023, par rapport à un objectif de 8 milliards de dollars en mars.

L'accord demande à l'Argentine de réduire la demande d'importation avec de nouvelles taxes sur les devises pour les biens importés et de renforcer le contrôle des dépenses. Mais l'objectif de déficit budgétaire primaire de l'Argentine pour 2023 reste inchangé à 1,9 % du PIB, a déclaré le FMI.