Le Fonds monétaire international va permettre à l'Argentine de reporter de deux mois la dernière révision de son prêt de 44 milliards de dollars, ce qui donnera au gouvernement plus de temps pour mettre en œuvre des réformes et éventuellement négocier un nouveau programme, selon des personnes directement informées.

Les représentants du gouvernement et du FMI ont convenu que la dernière révision du programme actuel, initialement prévue pour septembre, serait reportée à novembre, ont déclaré trois sources, qui ont demandé à ne pas être nommées parce que l'information n'est pas publique.

Le FMI et les pays sont soumis à un calendrier d'examens des progrès accomplis qui, une fois approuvés par le conseil d'administration du Fonds, déclenchent le décaissement de tranches de financement.

Dans le cas de l'Argentine, c'est la première fois que la date de la dernière révision d'un prêt accordé en 2022 change.

Le gouvernement et les services du FMI se sont récemment mis d'accord sur la septième revue du programme, qui a été retardée en raison d'un changement de gouvernement, le président Javier Milei ayant pris ses fonctions le 10 décembre.

Le conseil d'administration du Fonds devrait approuver la prolongation ainsi qu'un financement de 4,7 milliards de dollars lors d'une réunion qui se tiendra mercredi.

Un porte-parole du FMI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Un porte-parole du ministère argentin de l'économie a confirmé que le gouvernement s'attendait à ce que le conseil d'administration du FMI se réunisse le 31 janvier pour discuter du programme, mais il a refusé de faire d'autres commentaires.

Le délai supplémentaire vise à "s'assurer que le programme atteint ses objectifs", a déclaré l'une des sources. Le montant total des révisions n'a pas changé, a précisé la source, ajoutant que la prolongation n'impliquait pas de nouveau financement.

Les trois revues restantes à partir du mois de mai devraient entraîner des décaissements d'environ 1,9 milliard de dollars.

"Le pays pourrait toujours négocier un nouveau programme avant la fin du prêt actuel, mais il dispose maintenant d'une plus grande marge de manœuvre jusqu'à la fin de l'année pour décider de ce qu'il veut faire", a déclaré une autre source.

OBJECTIFS MANQUÉS

Le dernier rapport des services du FMI devrait réaffirmer que le programme de la deuxième économie d'Amérique du Sud a "considérablement dérapé", selon deux sources, après que des objectifs tels que l'accumulation de réserves internationales et la réduction du déficit budgétaire primaire n'ont pas été atteints.

L'administration de Milei vise à atteindre l'équilibre fiscal et à accumuler 10 milliards de dollars de réserves internationales nettes d'ici la fin de l'année 2024.

Le FMI s'attend à ce que le pays achève les auditions publiques sur les prix de l'énergie, rachète la dette publique détenue par la banque centrale et règle la question de la dette commerciale extérieure, a déclaré l'une des sources.

Le ministre de l'économie, Luis Caputo, a déclaré vendredi que le gouvernement avait retiré les principales réformes des dépenses d'un projet de loi "omnibus" au Congrès afin de faciliter son approbation, car le gouvernement ne disposait pas d'un soutien suffisant pour faire passer des mesures telles que les réformes fiscales.

"Bien qu'aucune annonce n'ait été faite jusqu'à présent, les transferts discrétionnaires aux provinces devraient figurer au premier plan de la feuille de route en matière d'économies", selon un rapport de JPMorgan rédigé par l'économiste Diego Pereira.

"En attendant que les mesures soient déployées, nous maintenons dans notre scénario central un équilibre budgétaire primaire (et non global) pour cette année."

Milei, un outsider politique qui a accédé au pouvoir grâce à la colère des électeurs face à l'aggravation de la situation économique, cherche à appliquer des mesures d'austérité sévères pour faire baisser l'inflation, réduire un déficit budgétaire important et renflouer les caisses de l'État. Le taux d'inflation annuel du pays a dépassé les 211 % en décembre.

L'exportateur de céréales, le plus grand débiteur du Fonds, a eu du mal à rembourser le FMI en 2023, recourant à des accords avec la Chine et le Qatar pour joindre les deux bouts. (Reportage de Jorgelina do Rosario, reportage complémentaire de Walter Bianchi, édition de Karin Strohecker et Andrew Cawthorne)