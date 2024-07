Le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu'il évaluait les récents développements au Kenya et que les revues de programmes étaient une opportunité d'ajustement, suite aux manifestations meurtrières qui ont abouti au retrait par le gouvernement d'un projet de loi qui incluait 2,7 milliards de dollars d'augmentation d'impôts.

"Lors de chaque revue de programme, nous saisissons l'occasion d'évaluer les développements et de procéder à des ajustements en fonction de l'évolution des circonstances, et c'est exactement ce que nous faisons dans le cadre de nos discussions actives et constructives avec les autorités kenyanes", a déclaré la porte-parole du Fonds, Julie Kozack, lors d'un point de presse prévu à cet effet.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le président kenyan William Ruto s'était entretenu par téléphone avec la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, dans les jours qui ont suivi le retrait de la proposition de loi.