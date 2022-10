Le FMI met en garde contre le ralentissement de la croissance et l'augmentation des risques de marché lors de la réunion des responsables financiers.

Dans des rapports sombres publiés au début des premières réunions annuelles en personne du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en trois ans, le FMI a exhorté les banques centrales à poursuivre leur lutte contre l'inflation malgré la douleur causée par le resserrement monétaire et la hausse du dollar américain à un niveau record depuis deux décennies, les deux principaux moteurs d'un récent accès de volatilité sur les marchés financiers.

Réduisant encore ses prévisions de croissance mondiale pour 2023, le FMI a déclaré dans ses Perspectives économiques mondiales que des pays représentant un tiers de la production mondiale pourraient être en récession l'année prochaine.

"Les trois plus grandes économies, les États-Unis, la Chine et la zone euro, continueront à décrocher", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, dans un communiqué. "En bref, le pire est encore à venir, et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession."

Le FMI a déclaré que la croissance du PIB mondial l'année prochaine ralentira à 2,7 %, par rapport à sa prévision de juillet de 2,9 %, car les taux d'intérêt plus élevés ralentissent l'économie américaine, l'Europe lutte contre la flambée des prix de l'essence et la Chine doit faire face à la poursuite des blocages COVID-19 et à l'affaiblissement du secteur immobilier.

Le créancier mondial a maintenu ses prévisions de croissance pour 2022 à 3,2 %, reflétant une production plus forte que prévu en Europe mais une performance plus faible aux États-Unis, après une croissance mondiale torride de 6,0 % l'année dernière, alors que la pandémie de COVID-19 s'atténuait.

Certaines économies européennes clés tomberont en "récession technique" l'année prochaine, notamment l'Allemagne et l'Italie, car les flambées des prix de l'énergie et les pénuries frappent la production. Les perspectives de croissance de la Chine ont également été revues à la baisse, car le pays est confronté à la persistance des fermetures COVID-19 et à l'affaiblissement du secteur immobilier, où un ralentissement plus profond ralentirait encore la croissance, selon le FMI.

Les pressions économiques croissantes, associées au resserrement des liquidités, à une inflation tenace et à des vulnérabilités financières persistantes, augmentent les risques de repricing désordonné des actifs et de contagion des marchés financiers, a déclaré le FMI dans son rapport sur la stabilité financière mondiale.

"Il est difficile de penser à une époque où l'incertitude était aussi élevée", a déclaré Tobias Adrian, directeur des marchés monétaires et financiers du FMI, dans une interview à Reuters. "Il faut remonter à des décennies pour voir autant de conflits dans le monde, et en même temps, l'inflation est extrêmement élevée."

Cette semaine, les responsables financiers des 190 pays membres du FMI sont aux prises avec ces incertitudes découlant de positions économiques divergentes à Washington, ainsi qu'avec les crises alimentaire et énergétique provoquées par la guerre en Ukraine et d'autres défis mondiaux, notamment les besoins massifs de financement des énergies propres.

PRIORITÉ : L'INFLATION

Le FMI a déclaré que les banquiers centraux avaient un délicat exercice d'équilibre pour lutter contre l'inflation sans trop durcir le ton, ce qui pourrait pousser l'économie mondiale dans une "récession inutilement grave" et faire souffrir les marchés émergents qui voient leurs devises chuter fortement par rapport au dollar.

Mais M. Gourinchas a déclaré que la maîtrise de l'inflation était la plus grande priorité et qu'un relâchement trop rapide porterait atteinte à la "crédibilité durement acquise" des banques centrales.

"Ce que nous recommandons, c'est que les banques centrales maintiennent le cap. Maintenant, cela ne signifie pas qu'elles doivent accélérer par rapport à ce qu'elles ont fait", a déclaré M. Gourinchas lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il était "un peu tôt" pour changer de cap.

"Je pense qu'à l'heure actuelle, notre conseil est le suivant : 'assurons-nous de voir une baisse décisive de l'inflation'."

Le FMI prévoit que l'inflation globale des prix à la consommation atteindra un pic de 9,5 % au troisième trimestre de 2022, avant de retomber à 4,7 % au quatrième trimestre de 2023.

Mais les perspectives pourraient s'assombrir considérablement si l'économie mondiale est frappée par une "combinaison plausible de chocs", notamment une flambée de 30 % des prix du pétrole par rapport aux niveaux actuels, selon le FMI, ce qui ferait chuter la croissance mondiale à 1,0 % l'année prochaine - un niveau associé à une large baisse des revenus réels.

D'autres éléments de ce "scénario baissier" comprennent une chute brutale des investissements dans le secteur immobilier chinois, un resserrement brutal des conditions financières provoqué par la dépréciation des devises des marchés émergents et une surchauffe continue des marchés du travail qui se traduit par une baisse de la production potentielle.

Le FMI a estimé à 25 % la probabilité que la croissance mondiale passe sous la barre des 2 % l'année prochaine - un phénomène qui ne s'est produit que cinq fois depuis 1970 - et a déclaré qu'il y avait plus de 10 % de chances que le PIB mondial se contracte.