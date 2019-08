Le FMI met en garde contre les dévaluations compétitives

WASHINGTON, 21 août (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde mercredi les Etats contre la tentation de favoriser la dépréciation de leur monnaie en assouplissant leur politique monétaire ou en intervenant sur les marchés, des politiques susceptibles selon lui de nuire au bon fonctionnement du système monétaire mondial.

Cet avertissement, publié sur un blog du FMI, intervient à la veille de l'ouverture du symposium économique de Jackson Hole, dans l'Etat américain du Wyoming, rendez-vous habituel de la fin de l'été pour les banquiers centraux du monde entier.

"Il ne faut pas accorder trop d'importance à l'opinion selon laquelle l'assouplissement de la politique monétaire peut affaiblir suffisamment la monnaie d'un pays pour permettre une amélioration durable de la balance commerciale par le biais d'un basculement des dépenses", expliquent les signataires du texte https://blogs.imf.org/2019/08/21/taming-the-currency-hype, Gita Gopinath, l'économiste en chef du Fonds, et Gustavo Adler et Luis Cubeddu, deux de ses chercheurs.

"La politique monétaire à elle seule est probablement incapable d'induire les dévaluations importantes et persistantes nécessaires pour aboutir à ce résultat", ajoutent-ils.

Le président américain, Donald Trump, a multiplié ces dernières semaines les critiques contre la vigueur du dollar, qu'il accuse de freiner les exportations américaines. Mercredi, il a de nouveau appelé sur Twitter la Réserve fédérale américaine à réduire ses taux d'intérêt.

"Nous nous battons contre de nombreux pays qui ont un taux d'intérêt nettement plus bas et nous devrions être plus bas qu'eux. Hier 'le dollar au plus haut de l'Histoire US'. Pas d'inflation. Réveille-toi, la Réserve fédérale", a-t-il écrit.

DES INTERVENTIONS SUR LES CHANGES "PROBABLEMENT INEFFICACES"

Selon les chercheurs du FMI, l'impact des fluctuations du dollar sur la balance commerciale des Etats-Unis est limité par le fait que de nombreuses importations américaines, en provenance de Chine ou d'autres pays, sont facturées en dollar et non en devises locales.

Leur texte ajoute que les déséquilibres extérieurs mondiaux ont plutôt tendance à se réduire et réaffirme la position du FMI selon laquelle la position extérieure de la Chine, qui inclut la valeur de sa monnaie, le yuan, était globalement conforme aux fondamentaux en 2018.

Cette position revient à réfuter les accusations américaines de manipulations du yuan par la Chine pour soutenir les exportations, situation que Washington a demandé au FMI de "corriger".

"Les déséquilibres extérieurs ont fortement diminué par rapport aux pics observés pendant la crise financière mondiale et le dollar n'était que modérément surévalué en 2018. Cela marque un contraste fort par rapport au milieu des années 1980, lorsque, dans le cadre de l'Accord du Plaza, les grandes banques centrales agissaient de concert face à une importante surévaluation du dollar", écrivent les chercheurs.

Au vu du poids du dollar et de l'euro sur les marchés, poursuivent-ils, des mesures telles que l'achat de devises étrangères visant à faire baisser le dollar ou la taxation des flux de capitaux seraient "probablement inefficaces".

"De surcroît, elles ont des implications négatives pour le bon fonctionnement du système monétaire international."

(David Lawder; Marc Angrand pour le service français)