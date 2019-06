Le FMI met les USA en garde contre les risques commerciaux et financiers

Dans un rapport publié jeudi, le FMI estime que les Etats-Unis pourraient réaliser 2,6% de croissance cette année, alors qu'il ne projetait que 2,3% en avril.

Le Fonds conseille malgré tout à la Réserve fédérale de s'abstenir de relever à nouveau les taux d'intérêt car une telle décision freinerait la croissance.

"Une aggravation des différends commerciaux en cours ou le retournement brutal d'un marché financier encore récemment exubérant représentent des risques tangibles pour l'économie américaine", écrit le FMI.

Ce dernier se montre critique vis-à-vis de la méthode suivie par les Etats-Unis, à coups de droits de douane, pour rééquilibrer les relations commerciales internationales et il estime qu'il est tout particulièrement important de résoudre le différend commercial avec la Chine car il représente une menace sérieuse pour l'économie mondiale.

Le FMI juge en outre que le système financier américain est de plus en plus vulnérable à un éventuel durcissement des conditions de financement, observant que l'endettement des entreprises n'a jamais été aussi élevé et que les normes de crédit se sont relâchées.

"Un retournement brutal de cet environnement accommodant, agissant en interaction avec les passifs des entreprises, pourrait provoquer un tassement significatif de l'activité, de l'investissement et de la création d'emplois", dit encore le Fonds.

"Le système financier paraît sain mais les risques à moyen terme pour la stabilité financière sont en hausse", poursuit le FMI, qui ne manque pas de reprocher aux régulateurs américains de ne pas faire grand chose pour parer à ces risques et d'au lieu de cela d'assouplir les contraintes réglementaires.

(Jason Lange, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Juliette Rouillon)