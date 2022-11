Le FMI pourrait réviser à la baisse ses projections de croissance de la Chine

Berlin (awp/afp) - Le Fonds monétaire international (FMI) pourrait devoir réviser à la baisse ses prévisions de croissance de la Chine, où la politique anti-Covid inflexible perturbe l'activité économique et provoque des manifestations, a prévenu mardi sa directrice.

"Alors que nous prévoyons une croissance de 3,2% pour cette année et de 4,4% pour l'année prochaine, il est possible qu'en cette période de très grande incertitude, nous devions revoir ces projections à la baisse", a indiqué Kristalina Georgieva à Berlin lors d'une conférence de presse avec le chancelier Olaf Scholz et plusieurs dirigeants d'organisations internationales.

Pour elle, "deux facteurs sont à l'origine de ce ralentissement de la croissance: les restrictions liées au Covid et les difficultés du secteur immobilier", frappé par une succession de faillites de promoteurs et des difficultés pour achever les travaux.

Mais "la Chine dispose d'une marge de manoeuvre budgétaire pour stimuler son économie et contrer toute pression vers une baisse de la croissance", a ajouté la directrice du FMI.

"La Chine examine également sa politique de zéro covid pour une réponse plus ciblée, afin de réduire les interruptions de l'économie chinoise et les répercussions négatives sur le reste du monde", a-t-elle fait valoir.

La Chine a décidé mardi d'accélérer la vaccination des personnes âgées contre le Covid-19, deux jours après des manifestations historiques contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés.

Le géant asiatique continue toutefois à suivre une politique anti-Covid inflexible, près de trois ans après l'apparition des premiers cas à Wuhan (centre).

Ces mesures, qui entraînent la fermeture inopinée d'entreprises et d'usines, pénalisent activité et déplacements, et pèsent sur la consommation des ménages.

Au deuxième trimestre, le PIB de la Chine a ainsi connu un coup d'arrêt, ne progressant que de 0,4% sur un an, sa pire performance depuis 2020.

Il a toutefois rebondi au troisième trimestre (3,9%).

afp/al