Le Fonds monétaire international (FMI) a réduit les prévisions de croissance du Botswana pour 2024 à 1 %, contre une estimation précédente de 3,6 % en avril, principalement en raison de la baisse de la production de diamants, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le déficit budgétaire devrait également se creuser, passant de 3,45 % à 6 %, en raison d'une baisse des recettes minières, a déclaré le FMI, qui a exhorté le pays d'Afrique australe riche en diamants à envisager de ralentir les nouveaux projets d'infrastructure pour aider l'économie.

"Le ralentissement (économique) continu est principalement dû à une baisse de la production de diamants", a déclaré le FMI dans un communiqué publié vendredi en fin de journée.

"Un certain assouplissement budgétaire est justifié cette année compte tenu de la baisse des recettes minières, mais l'exécution de l'ambitieux budget d'investissement devrait être ralentie pour contenir la détérioration du déficit et donner la priorité aux projets les plus rentables", a déclaré le FMI.

La baisse de la demande des consommateurs et la faiblesse de l'économie mondiale ont réduit les perspectives de la demande de diamants, traditionnellement considérés comme des articles de luxe.

En février, le ministre des finances Peggy Serame prévoyait une croissance économique de 4,2 %, mais quelques mois plus tard, la banque centrale a averti que cet objectif ne serait probablement pas atteint en raison de vents contraires persistants sur le marché mondial du diamant.

Le Botswana tire 30 à 40 % de ses revenus et 75 % de ses recettes en devises de la vente de diamants. (Reportage de Brian Benza, édition de Wendell Roelf et Sharon Singleton)